Szigorú óvintézkedések Tihanyban

Az 1362 lakosú Tihany létszáma kibővült, mert nagyjából háromszáz tulajdonos költözött most be a nyaralójába. A veol.hu-nak Tósoki Imre polgármester elmondta, azokat is pontosan számon tartják, akik külföldről jöttek haza:

összesen 32-en éltek házi karanténban, ma már csak négyen, hatósági karanténban viszont senki sincsen.

A karanténban lévőknek, ha kell, az önkormányzat segít. Ügyeleti rendszert működtetnek, így az önkormányzat egyik dolgozója telefonon várja az idősek hívását, akiknek önkéntesek segítenek.

A helybeli lányok, asszonyok varrják a helyieknek a maszkokat, eddig 2300-at készítettek el.

A körzeti megbízott és 26 önkéntese naponta segíti a közterületek ellenőrzését, osztja a maszkokat, segíti az időseket, ellenőrzi a játszótereket, az üzletek nyitva tartását.

Tihanyban naponta kétszer fertőtlenítik a buszmegállókat.

Hétvégén is működik az önkormányzati konyha, az ételt a falugondnokság dolgozói viszik az idősekhez. Minden kültéri és lakossági eszközön ingyenes wifit működtetnek, mert a folyamatos tájékoztatást alapvetőnek tartják.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI Fotó: Bodnár Boglárka