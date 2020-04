Akár 8 méterre is eltüsszenthető a vírus

Laboratóriumi körülmények között egy köhögés után a levegőbe kerülő változatos méretű nedvességcseppek akár 6, tüsszentést követően pedig akár 8 méterre is eljutottak - derül ki a Massachusetts Institute of Technology (MIT) kutatóinak friss tanulmányából, amelyet a BBC idézett. A kísérletekben nagy sebességű kamerákkal és szenzorokkal vizsgálták, mi történik a köhögés és a tüsszentés során. Lydia Bourouiba, az MIT professzora szerint az emberek által kilégzéskor a levegőbe kerülő gázfelhő a szobán belül messzire viszi a kilélegzett eltérő méretű nedvességcseppeket.

Szerinte nem elegendő a jelenleg biztonságosnak ítélt 1-2 méternyi távolság az emberek között.

Meglátása szerint különösen a rossz szellőzésű zárt terekben csökkenti a maszk viselése a megfertőződés kockázatát. Főleg akkor, ha egy fertőzött beteggel szemben állva viselik, mivel eltérítheti a beteg által kilégzett vírust a szemben álló szájától.

Az egyszerű, könnyű maszkok nem védenek a legkisebb részecskék belégzésétől, mivel az nem gondoskodik a kiszűrésükről - mondta a professzor. De eltéríthetik a nagy sebességgel kibocsátott lélegzetfelhőt.

David Heymann professzor, a WHO fertőzések kockázatértékelésével foglalkozó Stratégiai és Technikai Tanácsadó Csoportjának vezetője a BBC-nek elmondta, hogy a szervezet vizsgálja az új kutatási eredményeket, és felülvizsgálhatja a szájmaszkok viselésével kapcsolatos ajánlását is.

Jelenleg ugyanis a WHO ajánlása szerint 1 méter távolságot érdemes tartani a köhögő és tüsszögő embertől, és maszkot csak a tüneteket mutató fertőzötteknek kell viselniük. Az egészségeseknek csak akkor ajánlják a maszkhordást, ha gyanítják magukról, hogy fertőzöttek, vagy ha egyébként is köhögnek és tüsszögnek. A WHO szerint a maszkviselés egyébként csak akkor hatásos, ha szakszerűen helyezik fel és veszik le, vigyázva arra, hogy a kezek ne szennyeződjenek be a tartalmával, illetve ha a rendszeres kézmosásra is odafigyelnek.

Heymann szerint "ha az eredményeket megerősítik, akkor előfordulhat, hogy a maszkviselés legalább annyira, vagy még hatékonyabb is, mint a távolságtartás."

Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy fontos, hogy folyamatosan viseljék a maszkot, és ha nedves lesz, akkor cseréljék, mert így átengedi a nedvességcseppeket. Az is fontos, hogy nagyon óvatosan vegyék le azt az emberek. Fontos a tudatosság is. Más kutatások ugyanis arra világítottak rá a cikk szerint, hogy a megkövetelt viselési szabályok betartási hajlandósága csökken, ha hosszú ideig tart a maszkviselés.

Az általános maszkviseléssel kapcsolatos kormányzati hozzáállás is változik. Az USA járványügyi hatósága, a CDC például már egyenesen ajánlja. Ausztriában a rendőrök számára írték elő a viselését, és azok számára is, akik kapcsolatba kerülnek a rendőrökkel. Emellett a szupermarketekbe is csak maszkba lehet bemenni.

A WHO-ajánlás változása más európai országokban is elterjesztheti az általános maszkviselést a BBC szerint.

Nyitókép: Pixabay.com