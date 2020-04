Az UEFA közölte, mikor folytatná a meccseket

Az UEFA azt szeretné, ha a koronavírus-járvány miatt felfüggesztett pontvadászatokat nem törölnék, hanem lehetőség szerint mindenhol befejeznék. Az iránymutatásról szóló levelet csütörtökön küldte szét tagszövetségeinek az európai szövetség, amely ahhoz az alapelvhez igyekszik tartani magát, hogy a sorrend mindenhol a pályán elért eredmények alapján alakuljon ki. A folytatás szorgalmazásában egyetért az európai klubok szövetsége (ECA) és az európai ligák szervezete (EL).

A levél pár órával azután született meg, hogy Belgiumban, a jelentősebb európai bajnokságok közül elsőként végeredményt hirdettek az eddig lejátszott mérkőzések alapján.

"Bizakodóak vagyunk a tekintetben, hogy a labdarúgás újra indulhat a következő hónapokban - a hatósági intézkedések függvényében -, és úgy hisszük, hogy a bajnokságok befejezésére vonatkozó bármilyen döntés korai és nem jogos" - jelentette ki Aleksander Ceferin, az UEFA, Andrea Agnelli, az ECA és Lars-Christer Olsson, az EL elnöke közös közleményben.

Az európai szövetség munkacsoportja most az elnyújtott idény jogi, szabályozási és pénzügyi vonzatait vizsgálja. A tervek arról szólnak, hogy az egyes sorozatok júliusban és augusztusban lebonyolíthatóak, és az elképzelések között olyan is van, amely szerint az európai klubsorozatokat a bajnokságok zárultával fejeznék be. A versenynaptár egységes menedzselése most annál is inkább fontos az UEFA szerint, mert az idény befejezésének összhangba kell kerülnie a következő szezon kezdetével. Az ezzel foglalkozó testület ideális esetben május közepéig előáll azzal a forgatókönyvvel, amely alapján a sorozatok lebonyolíthatóak lesznek.

A levél megfogalmazói szerint az utolsó esélyig ragaszkodni kell ahhoz, hogy a bajnokságok a pályán elért eredmények alapján dőljenek el.

A belga bajnokságban csütörtökön egy fordulóval az alapszakasz vége és a rájátszás megkezdése előtt hirdettek végeredményt, amelyet azonban még a 24 profi klubnak jóvá kell hagynia. Az UEFA-tájékoztatás ugyanakkor kitér rá, hogy a Club Brugge ily módon elvesztheti helyét a Bajnokok Ligájában és 30 millió eurós bevételtől eshet el, mert "az európai klubsorozatokban való részvételt a teljes bajnokságok végén a sporteredmények alapján" határozzák meg, "a korai befejezés pedig felveti ezen feltétel teljesülésének a hiányát".

Az UEFA fenntartja magának a jogot, hogy az érvényes szabályozás alapján maga állapítsa meg, mely csapatok vehetnek részt a sorozataiban.

