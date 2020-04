Több mint 3600 halott a briteknél

A brit egészségügyi minisztérium beszámolója alapján péntekig az előző napi 33 718-ról 38 168-ra emelkedett azoknak a száma, akiknek szervezetében kimutatták az új koronavírust.

Nagy-Britanniában csütörtökig csaknem 174 ezer szűrést végeztek; ez tízezerrel magasabb szám az egy nappal korábbinál.

Boris Johnson brit miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy még elkülönítésben kell maradnia, mivel

Boris Johnsonról múlt csütörtökön állapították meg, hogy ő is megfertőződött, miután a koronavírus okozta betegség enyhe tüneteit észlelte magán.

Az eredeti terv alapján a konzervatív párti brit kormányfő elkülönítése péntekig tartott volna. Boris Johnson azonban a Twitteren közzétett pénteki videoüzenetében bejelentette, hogy még hőemelkedése van, így saját kormányának útmutatása alapján elkülönítésben kell maradnia, amíg ez a tünete is el nem múlik.

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.



You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0