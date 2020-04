Videón üzent a koronavírus-fertőzésből felgyógyult Károly herceg

Ahogy azt az Infostart is megírta, a 71 éves Károly herceg is megfertőződött a koronavírussal. A betegséget enyhe tünetekkel átvészelte és már ki is került a karanténból.

A videóban elmondta, ő szerencsés, hogy "ennyivel megúszta" és csak relatíve enyhe tünetei voltak. Ez egy nagyon stresszes helyzet, amikor nem a barátokkal és szeretteinkkel való találkozás nem segíthet, és a normál élet keretei hirtelen leomlottak. A feleségével együtt sokat gondolnak azokra, akik elvesztették a szeretteiket, és azokra, akik a bezártságban magányosak, esetleg betegek, valamint azokra, akik hősies munkával helytállnak, többek között az egészségügyben vagy az üzletekben és a termelő gyárakban.

Kifejezte örömét afelett is, hogy százezrek jelentkeztek az állami egészségügyi szolgáltaltó (NHS) felhívására önkéntesnek.