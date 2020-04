Még több ezer gyerek jár óvodába, iskolába néhány száz

A tantermen kívüli, digitális munkarend idején is folyamatos a gyermekfelügyelet a köznevelési intézményekben. Bár a gyermekek döntő többsége otthonról tanul, vannak kivételek, hiszen nem minden szülő tud otthonról dolgozni. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) A Magyar Nemzet megkeresésére arról tájékoztatott, hogy az iskolákban 300–500 fő a gyermekmegőrzésben részt vevők létszáma, az óvodákban pedig minimum háromezer, de olykor több mint ötezren is igénybe veszik ezt a lehetőséget.

A létszám naponta változik, ám mivel a teljes állományhoz képest elenyésző a bejárók aránya – több mint egymillió iskolás és mintegy 330 ezer óvodás van összesen a rendszerben –, ezért a tárca nem vizsgálja, hogy a szülők milyen indokkal kérik a gyermekük megőrzését. Aki nem tudja megoldani az otthoni felügyeletet, az a Klebelsberg Központ honlapján találja meg, hogy az egyes tankerületekben melyik iskola biztosít ügyeletet.

A szakképzési intézményekben szinte kivétel nélkül otthon maradnak a tanulók. A napközbeni ügyeletet igénybe vevők létszáma országos szinten mindössze 26 fő, ebből 23 diák tanul az állami fenntartású szakképzési centrumok valamelyikében.

Az Emmi arra is felhívta a figyelmet, hogy bár távoktatásban kevéssé értelmezhető a hiányzás fogalma, a digitális naplóban továbbra is rögzíteni kell az órákat. Ha tehát egy tanuló nem vesz részt a foglalkozáson, azaz nem jelentkezik be, akkor az ahhoz a foglalkozáshoz kapcsolódó feladatokat, az ott meghatározott tananyag megtanulását pótolni kell.

A diákok továbbra is teljesíthetik az érettségi feltételéül előírt ötvenórányi közösségi szolgálatot, de csakis olyan jellegű tevékenységekkel, ami nem csoportos jellegű. Szóba jöhet például diáktársaik mentorálása, aminek teljesítését az igazgatók igazolhatják.

