Indulhat a Lánchídhoz kapcsolódó területek újratervezése

Nettó 236,6 millió forintért vállalta a nyertes, a Korzó Tervezési Stúdió Kft. és a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. alkotta konzorcium a Széchenyi Lánchídhoz és a budai Váralagúthoz kapcsolódó közterületek megtervezését - írta az uniós közbeszerzési értesítőre hivatkozva az mfor.hu. A BKK Zrt. még tavaly júliusban írt ki közbeszerzést a Lánchíd felújításához kapcsolódóan.

A munkára 4 ajánlat érkezett be: az UTIBER Kft.-től, a Global Terv Kft.-től, a Perfektum Tervezési Stúdió Kft.-től, valamint a nyertesként kiválasztott párostól.

A díjazás fejében 2 engedélyezési- és kiviteli tervdokumentációt kell összeállítani 17 ezer négyzetméter köztér és 700 méter közút vonatkozásában, illetve egy megvalósíthatósági tanulmányt 500 méter közútra. Korábbi sajtóhírek alapján

az említett közterületek fejlesztése egymilliárd forintból valósulhat meg.

A műszaki leírás alapján a fejlesztés érinteni fogja

a Clark Ádám tér teljes területét,

a Széchenyi István tér és az Eötvös tér teljes területét, a Széchenyi rakpart teljes szélességét a Kossuth Lajos tér és a Széchenyi István tér közötti szakaszon,

a József Attila utcát az Andrássy úti csomópontot nem beleértve,

a Vigadó teret és a hozzá kapcsolódó Jane Haining rakpartot.

Ezekről a felújításokról még 2019. júniusában jelent meg a kormányhatározat, mely a kormány és a főváros közötti együttműködési megállapodáson alapult. Bár azt a kormány még Tarlós István akkori főpolgármesterrel kötötte meg, de a közfejlesztések tanácsa a projektek miatt továbbra is működik és rendszeres időközönként tanácskozik.

Ugyanakkor azt még nem lehet tudni, hogy ha el is készülnek a tervek, akkor abban a formában meg is valósulhatnak-e. A lap megemlíti ugyanis azt a forrásszűke miatt kialakult főpolgármesteri álláspontot, hogy a Lánchíd felújításához kapcsolódó beruházásokat egyenként is meg kell vizsgálni. Ezért kérdéses, hogy mikor és milyen forrásból valósulhatnak meg. Már a Lánchíd felújításához hiányzó összeget is a Váralagút rekonstrukciójára szánt állami forrás átcsoportosításával sikerült előteremteni.

