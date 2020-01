Új megoldást keres a Lánchíd felújítására és helyet ad a Budapest Galériának a főváros

A fővárosi önkormányzat mindenképpen felújítja a Lánchidat - erősítette meg a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, tudomásul veszik, hogy a kormány nem kíván hozzájárulni az előző városvezetés által kiírt közbeszerzés megduplázódott költségeihez, és a Fővárosi Közgyűlés következő ülésén döntenek majd arról, hogyan lépjenek tovább az ügyben.

"El kell dönteni, hogy a mostani közbeszerzési eljárásban egy tárgyalásos szakaszban próbáljuk meg csökkenteni a költségeket. vagy új közbeszerzést kell kiírni"

- mondta a főpolgármester. A mostani közbeszerzés eredményes lezáráshoz a kormány által ígért hatmilliárd forinton felül még négymilliárd forint támogatásra lett volna szükség - mondta Karácsony Gergely hozzátéve: ez csak a Lánchíd felújítására vonatkozott volna, a váralagút rekonstrukciójának elhalasztásával kívánták csökkenteni a költségeket. Dolgoznak azon, hogy kevesebb összegből is meg tudják valósítani a felújítást.

A Budapesti Fejlesztési Központ kedden közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozza, hogy a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő Lánchíd felújítására Tarlós István korábbi főpolgármester a kormánytól hatmilliárd forint támogatást kért; és ez az összeg Karácsony Gergelynek is rendelkezésére áll.

Hozzátették azt is, hogy a főváros a felújítást célzó közbeszerzésen túlárazott ajánlatokat kapott. "A városvezetés az elmúlt 100 napban számtalan intézkedést tehetett volna és tehetne még most is azért, hogy olcsóbb legyen a munka". A Budapest Fejlesztési Központ felhívta a figyelmet arra is, hogy főváros

árfelülvizsgálatot rendelhet el,

csökkentheti a műszaki tartalmat,

tárgyalásokat kezdhet az ajánlattevőkkel,

szigorú árlicitet tarthat vagy

teljesen új közbeszerzést folytathat le szigorúbb feltételekkel.

Karácsony Gergely azt is bejelentette, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. benyújtotta a számláját,

a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. körülbelül tízmilliárddal tartozik az FKF Zrt.-nek, vagyis a budapestieknek.

Új funkciót kap a Városháza

A főpolgármester a Magyar Kultúra Napján bejelentette, hogy a Városháza Gerlóczy utcai épületszárnyában kap helyet a Budapest Galéria, és az idén elkezdődik a Merlin Színház korábbi, az utcában álló épületének felújítása. Mint mondta, a Bálna kulturális központ eladása miatt "hontalanná vált" és méltatlan helyzetbe került Budapest Galéria akár már az év második felében működhet az új helyén.

A Városháza-projekt hosszú távú fejlesztési tervei között szerepel, hogy a Gerlóczy utcai épületszárnyat kulturális célokra és kulturális intézmények számára tartják fenn.

Karácsony Gergely hangsúlyozta: a főváros új vezetése elkötelezett a budapesti kulturális sokszínűség megőrzése mellett. Szeretnék, ha a kulturális intézmények is éreznék azt a kultúraváltást, amelyet a politikában is képviselni kívánnak. Mint mondta, ennek megvalósítása a Városháza használatának megváltoztatásában is testet ölt majd .

"Azt szeretnénk, ha a Városháza nem önmagában az önkormányzaté és a politikusoké, hivatalnokoké lenne, hanem a budapestieké

- hangsúlyozta a főpolgármester, aki szerint láthatóan "van egy fajta térfoglalási igény a kormány részéről a kulturális területen", különösen nagy felelősséget ró a budapesti városvezetőkre, hogy a döntéseikkel meg tudják őrizni a kultúra szabadságát.

Szegedy-Maszák Zsuzsanna, a Budapest Galéria vezetője megköszönte a fővárosnak, hogy a galéria a Gerlóczy utcai elhelyezésével nagyszerű reprezentatív helyszínt kap.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton