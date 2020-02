Mérföldkőhöz érkezett a Magyar Zene Házának a kivitelezése. Fudzsimoto Szú japán sztárépítész és magyar partnere, az M-Teampannon által megálmodott légies épület, a „zenei csodák palotájának” a szerkezete elérte a legmagasabb pontját, így a megvalósítás olyan fázisai következnek, amelyek az épület architektúrájának a legizgalmasabb részei vonatkoznak – fogalmazott a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója. A bokréta kitűzése – zárt körben – szintén a napokban megtörtént, amely esemény hatalmas ünnep volt azon több száz kivitelező, munkás és szakember számára, aki a helyszínen dolgozik, hiszen

innentől kezdve világosak azok a kontúrok, amik között a szerkezetépítési munkálatok folytatódnak

– tette hozzá Gyorgyevics Benedek.

Gyorgyevics Benedek, a beruházó Városliget Zrt. vezérigazgatója, Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa, a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója és Batta András Erkel Ferenc-díjas zenetörténész, egyetemi tanár (b-j) a Magyar Zene Háza építési területén tartott bejáráson 2020. február 4-én. A Liget Budapest projekt keretében épülő intézmény 2021 második felében nyithatja meg kapuit a látogatók előtt. MTI/Balogh Zoltán

Hamarosan helyére kerülhet a teljesen áttetsző és transzparans épület organikusan hullámzó, helyenként lyukacsos tetőszerkezete, amelynek az áttörésein a fák helyenként teljesen egészében át is nőnek majd – emelte ki a vezérigazgató –, valamint azok az egyedi üveghomlokzati elemek, azok a 11-13 méter magas üvegtáblák, amelyek a park felől érkezők számára az épületet jellemezni fogják. És, miután a most helyére került tartószerkezet magasabb az építési kerítésnél, a további munkálatok bárki számára láthatók lesznek, akik a Paál László vagy az Olof Palme sétány irányából közelíti meg az egykori Hungexpo-romok helyén épülő Magyar Zene Házát, amely jóval kisebb területet használ a korábbi burkolt felületnél a parkban, ezáltal több mint

10 ezer négyzetméternyi zöldterületet szabadul fel.

Az állandó és az időszaki kiállító tér a föld felszín alatt kapott helyet, mint ahogy egy egészen különleges akusztikai élményt biztosító hangdóm is. Mint a szakember elárulta, az egyik legkülönlegesebb célkitűzés az volt, hogy maga az épület a legkisebb környezeti megterhelést jelentse a park és Budapest számára, ezért egy különleges geotermikus energiát használó, talajszondás megoldással fogják hűteni és fűteni a létesítményt. Az ehhez kapcsolódó több mint 120 talajszonda telepítése a napokban zajlik. Továbbá egy korábbi megállapodás értelmében a Főtávval és fővárossal közösen egy olyan hűtőberendezést is létrehoznak, ami a közelben található műjégpálya kapacitását használja, ezáltal sem a fűtés, sem a hűtés tekintetében nincs szükség az épületben helyszíni szennyező forrásra, vagyis a Liget Budapest Projekt több intézményéhez hasonlóan, a Magyar Zene Háza esetében is

zéróemissziós terhelésre törekszenek,

hangsúlyozta a vezérigazgató.

Tervek szerint 2021 második felében, év végére a közönségforgalmi terek is elkészülhetnek és a nagyközönség számára is birtokba vehető lesz a Magyar Zene Háza.

