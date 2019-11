Gulyás Gergely: Budapest megkapja azt a pénzt, ami jár

2019.11.07. 10:48

Eltörli a kormány a nyelvvizsga-kötelezettséget a felvételihez

Gulyás Gergely: 2014-ben törvényt hoztak a nyelvvizsga-kötelezettséget a felvételihez, ezt most konzultáció alapján eltörlik a kormány kezdeményezésére. Óvónőképzésben és agrárterületeken jelentősen csökkent volna a diplomások száma pár év alatt, ez is szerepet játszott a kormány döntésében, de úgy gondolja, az eredeti elképzelés bevezetésére továbbra is szükség lenne.