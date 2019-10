A Greenpeace szerint fullasztó a helyzet több budapesti kórháznál

A Greenpeace Magyarország aktivistái úgynevezett diffúziós csövecskékkel vizsgálták a levegő minőségét olyan helyszíneken, ahol jellemzően megfordulnak kismamák, csecsemők, gyerekek, illetve tüdőbetegek. Így

kifejezetten női klinikákra, gyermekintézményekre, tüdőgondozókra fókuszáltak,

ismertette Simon Gergely vegyianyagszakértő. Megjegyezte, sajnálatos módon a nitrogén-dioxid-szennyezés olyan méreteket ölt Magyarországon, főként a budapesti szennyezettség miatt, hogy már kötelezettségszegési eljárás is indult emiatt az ország ellen.

A SOTE Üllői úti nőgyógyászati klinikája előtt, a Baross utcai, szintén SOTE-klinikánál, a Heim Pál Gyermekkórháznál, a Margit hídnál a Tölgyfa utcai tüdőgondozónál, a Honvédkorháznál, illetve további öt másik helyszínen végeztek méréseket, az eredmények pedig azt mutatják, hogy

tízből kilenc helyen az elfogadható 40 µg/m3-es éves határértéknél magasabb volt a szennyezettség.

Egyedül az Auróra utcai Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ bejáratánál kihelyezett eszközük mért határérték alatti szintet (39,3 µg/m3) – számolt be Simon Gergely, aki szerint, ami különösen aggasztó eredmény volt, hogy Semmelweis Egyetem női klinikájának Üllői úti részlegénél egyenesen 89,4 µg/m3-t mértek, ráadásul ez egy három hetes időszak átlagértéke, miközben a 24 órára megadott hazai határérték 85 µg/m3. Tehát, nemcsak duplája volt a Greenpeace szerinti elfogadható éves határértéknek, hanem még a magyar 24 órás határértéket is folyamatosan meghaladta a szennyezettség, hívta föl a figyelmet.

A vegyianyag-szakértő továbbá arra is rámutatott, hogy miközben a nyugat-európai trendek azt mutatják, de elég csak a szomszédos Romániára tekintetni, és az látható, hogy a régi, szennyező dízelkárművejeket fokozatosan kitiltják a nagyvárosokból, sőt, Hamburgban és Stuttgartban már az Euro5-ös dízeljárműveket is, aközben

Magyarországon folyamatosan nőtt a régi dízelek száma és aránya.

10-12 év alatt megduplázódott a magyar utakon futó dízel járművek száma és átlagéletkora is. Ezzel párhuzamosan pedig a nitrogén-dioxid-szennyezés nemhogy nem csökken, hanem egyre több helyen okoz problémát.

A zöldszervezet szerint emiatt mihamarabb, elsősorban a fővárosban, de más, érintett nagyvárosban is intézkedéseket kell hozni arra vonatkozóan, hogy tiltsák ki a régi, szennyező dízeljárműveket, továbbá a tömegközelkedésből is vonják ki az érintett buszokat, illetve hajókat. Ezt kérték a főpolgármester-jelöltektől is, hiszen tudvalevő, hogy évente több ezer ember idő előtti halálát okozza a fővárosban is a folyamatos határérték fölötti légszennyezettség, fogalmazott Simon Gergely.

Nyitókép: Greenpeace Magyarország