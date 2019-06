Karácsony Gergely eddig azt hitte, ő lesz a DK főpolgármester-jelöltje

A Párbeszéd társelnöke a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, örül Kálmán Olga indulásának, bár eddig azt hitte, ő lesz a DK főpolgármester-jelöltje. "C'est la vie, ilyen a politika, állítólag" - fogalmazott.

Karácsony Gergely hangsúlyozta, zöld és baloldali programmal indul, amely egyszerre van tekintettel azokra, akik a világvége miatt, illetve azokra, akik a hónap vége miatt aggódnak.

Példaként említette erre, hogy szeretné legyőzni a légszennyezettséget, amely szerinte évekkel rövidíti meg a budapestiek életét. Zugló polgármestere emellett szeretné legyőzni a "világon Budapesten legnagyobb mértékben növekedő ingatlanárakat", valamint felszámolná a "nyomort, ami egyre többeket veszélyeztet".

Gyurcsány Ferenc elmagyarázta

A DK lépésének érdekessége, hogy a párt eddig kivonta magát az ellenzéki főpolgármester-jelöltségért folytatott versenyből, ám az európai parlamenti választás eredmény átírta az erőviszonyokat az ellenzéki oldalon. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke még a választás után is úgy nyilatkozott, továbbra is Karácsony Gergelyt, az MSZP-Párbeszéd közös jelöltjét támogatják, ám most mégis Kálmán Olga mögé áll fel a legerősebbé előlépő ellenzéki párt, és a jelöltet éppen Gyurcsán Ferenc felesége ajánlotta és mutatta be.

Az előválasztáson elvileg nem indul Puzsér Róbert, a korábban Jobbik és az LMP által támogatott jelölt, viszont az EP-választáson megerősödő Momentum elindítja Kerpel-Fronius Gábort.

Később azután Facebook oldalán indokolta meg Gyurcsány Ferenc, miért Kálmán Olgát támogatják a főpolgármester-jelölti előválasztáson. Azt írta, a Momentum nyitotta ki a versenyt azzal, hogy saját jelöltet állított hétfőn, így

ha már valóságos lett a verseny, akkor vegyük komolyan,

győzzön az, aki a leginkább bírja a választók támogatását, hogy a végén az ellenzék legjobb jelöltje legyen Tarlós kihívója, majd végül az új főpolgármester.

Szerinte a DK bátor és felelős döntést hozott Kálmán támogatásával, és Karácsony mögé csak az előválasztás első fordulójában álltak oda.

