Sokkoló hírek a magyar utakról

Drasztikusan emelkedett az ittas, illetve bódult állapotban vezetők száma Magyarországon az elmúlt hat évben. A Prevenciós Bűnözés-Statisztikai Adattár (PRE-STAT) legfrissebb adataiból kiderült, hogy míg 2012-ben csak 7014 ilyen esetet regisztráltak az országban, addig 2018-ra ez a szám több mint a duplájára emelkedett, összesen 16 561 ilyet regisztráltak a hatóságok.

A Pénzcentrum összeállításából kiderül, hogy az országban 2008-ban vezették be az úgynevezett zéró toleranciát, tehát ha a közúti ellenőrzés során az alkoholszonda akár a legkisebb mértékben is jelez, komoly büntetést kap a sofőr még akkor is, ha nem okozott balesetet.

A büntetési tételek:

ha a gépi meghajtású járművet vezető szervezetében 0,30 g/l véralkohol-, illetve 0,15 mg/l levegőalkohol-koncentrációt meg nem haladó értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van - 30 000 forint

ha a gépi meghajtású járművet vezető szervezetében 0,30 g/l véralkohol-, illetve 0,15 mg/l levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, ha az nem minősül bűncselekménynek - 100 000 forint

ha a nem gépi meghajtású járművet vezető vagy hajtó szervezetében 0,50 g/l véralkohol-, illetve 0,25 mg/l levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek és a járművel nem főútvonalon közlekednek - 30 000 forint

ha főútvonalon közlekednek - 60 000 forint

Területi bontásban Budapest vezet (2595 ittas vagy bódult sofőrt kaptak el), majd Pest megye (2312) és Bács-Kiskun (1503) következik már jelentősen lemaradva. A legkevesebb eset (314) Nógrádban történt, utána Tolna (384) és Vas (386) következik.

Ugyanakkor az ittasan okozott balesetek száma csökken. 2010 és 2017 között a legnagyobb csökkenést Pest megye mutatta fel, ahol 80-nal kevesebb ilyen baleset volt tavaly, mint 2010-ben. Ha százalékos változást nézünk, Szolnok megyében csökkent legnagyobb mértékben, 57százalékkal az ittas közúti személysérüléses balesetek száma.

A legtöbb baleset Szabolcs, Pest és Bács-Kiskun megyében történt 10 százalék vagy a feletti részaránnyal. A legalacsonyabb részaránnyal Tolna megye bír (2,2 százalék).

Aa brüsszeli központú, vezetői szokásokat elemző belga központ (ESRA) 2017-es adatokat összesítő jelentése szerint a magyar autóvezetők 11 százaléka ült volánhoz alkoholfogyasztást követően.

Nyitókép: MTI/Kelemen Zoltán Gergely