Kamerák fogják árgus szemmel figyelni a városi behajtást Ausztriában

Ausztria májustól új rendszert vezet be a városi behajtások ellenőrzésére: kamerákkal figyelhetik majd a kijelölt területek – például belvárosok, lakóövezetek és iskolák környéke – megközelítését. A rendszer automatikusan rögzíti az összes belépő jármű rendszámát, és összeveti azokat egy helyi engedélylistával – írja az Auto, Motor und Sport híradása nyomán a hvg.hu.

A megfigyelt, külön szabályozott zónákra táblák hívják majd fel a figyelmet: a piros szegélyű jelzés közepén kameraszimbólummal és "Automatisierte Zufahrtskontrolle" felirattal. Emellett az úttesten is feltűnik egy fehér kamerajel és a „Zuf-Kontrolle” felirat.

Engedélyt a helyi lakosok autói, a futárszolgálatok járművei, valamint a rendőrség, a mentők és a tűzoltók gépkocsijai kaphatnak. Aki pedig engedély nélkül hajt be a kamerával védett zónába, szabálysértést követ el.

Az első alkalommal kiszabott bírság jellemzően 70-150 euró (26-56 ezer forint) lehet, de súlyosabb vagy ismételt esetben a büntetés akár 2180 euróra (823 ezer forint) is felmehet.

Az okos kamerarendszer nem csak az osztrák, hanem a külföldi, így a magyar rendszámokat is felismeri, jelenleg azonban nincs olyan uniós rendszer, amely valós időben azonosítaná a jármű tulajdonosát. Emiatt a külföldiek ügyeit egyelőre manuálisan, késleltetve dolgozzák fel, vagyis a bírság utólag érkezhet meg. Ez várhatóan 2027-től változik, amikor egy közös európai adatplatform valós idejű kapcsolatot teremt a tagállamok járműnyilvántartásai között.

Bécs, Linz, Graz, St. Pölten már jelezte érdeklődését rendszer iránt. Az első projektek 2026 közepén indulhatnak, amint a jogszabály hatályba lép.