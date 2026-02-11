ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.17
usd:
317.66
bux:
130328.22
2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Aerial view of KaisermĂźhlen business and finance district in the evening with Danube river canals, public parks and skyline of Vienna city
Nyitókép: Sergey Alimov / Getty

Kamerák fogják árgus szemmel figyelni a városi behajtást Ausztriában

Infostart

Hamarosan élesedik az új osztrák kamerarendszer, és aki nem elég körültekintő, csinos kis büntetésbe futhat bele.

Ausztria májustól új rendszert vezet be a városi behajtások ellenőrzésére: kamerákkal figyelhetik majd a kijelölt területek – például belvárosok, lakóövezetek és iskolák környéke – megközelítését. A rendszer automatikusan rögzíti az összes belépő jármű rendszámát, és összeveti azokat egy helyi engedélylistával – írja az Auto, Motor und Sport híradása nyomán a hvg.hu.

A megfigyelt, külön szabályozott zónákra táblák hívják majd fel a figyelmet: a piros szegélyű jelzés közepén kameraszimbólummal és "Automatisierte Zufahrtskontrolle" felirattal. Emellett az úttesten is feltűnik egy fehér kamerajel és a „Zuf-Kontrolle” felirat.

Engedélyt a helyi lakosok autói, a futárszolgálatok járművei, valamint a rendőrség, a mentők és a tűzoltók gépkocsijai kaphatnak. Aki pedig engedély nélkül hajt be a kamerával védett zónába, szabálysértést követ el.

Az első alkalommal kiszabott bírság jellemzően 70-150 euró (26-56 ezer forint) lehet, de súlyosabb vagy ismételt esetben a büntetés akár 2180 euróra (823 ezer forint) is felmehet.

Az okos kamerarendszer nem csak az osztrák, hanem a külföldi, így a magyar rendszámokat is felismeri, jelenleg azonban nincs olyan uniós rendszer, amely valós időben azonosítaná a jármű tulajdonosát. Emiatt a külföldiek ügyeit egyelőre manuálisan, késleltetve dolgozzák fel, vagyis a bírság utólag érkezhet meg. Ez várhatóan 2027-től változik, amikor egy közös európai adatplatform valós idejű kapcsolatot teremt a tagállamok járműnyilvántartásai között.

Bécs, Linz, Graz, St. Pölten már jelezte érdeklődését rendszer iránt. Az első projektek 2026 közepén indulhatnak, amint a jogszabály hatályba lép.

Kezdőlap    Autó    Kamerák fogják árgus szemmel figyelni a városi behajtást Ausztriában

közlekedés

ausztria

bírság

autó

büntetés

vezetés

kamerarendszer

forgalomfigyelés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A nagy favorit balesetet szenvedett, beperelték a Cadillacet – még el sem kezdődött a szezon, máris botrányok az F1-ben

A nagy favorit balesetet szenvedett, beperelték a Cadillacet – még el sem kezdődött a szezon, máris botrányok az F1-ben
Egy napon belül a Cadillac, a McLaren és az Aston Martin is bemutatta új versenyautóját, miközben Andrea Kimi Antonellinek közúti balesete volt San Marinóban. A januári, barcelonai bejáratás után szerdától már Bahreinben tesztelnek a csapatok. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban elemezte az elmúlt időszak legfontosabb történéseit.
Rubio jön, Vance és Trump talán – Szakértő: nem véletlen az időzítés

Rubio jön, Vance és Trump talán – Szakértő: nem véletlen az időzítés

Marco Rubio amerikai külügyminiszter – miután részt veszegy müncheni konferencián – február közepén Szlovákiába és Magyarországra látogat. Az amerikai külügy szerint a tárcavezető Budapesten magyar kormányzati vezetőkkel egyeztet egyebek mellett a békéről, valamint az amerikai–magyar energetikai partnerségről. Magyarics Tamás (ELTE) emeritus professzor szerint nem véletlen, hogy Rubio éppen most és épp ide utazik.
 

Új ukrán rendelet: katonák 60 év fölött!

Felébredt a merénylet áldozata, beindult az egymásra mutogatás oroszok, ukránok és lengyelek között

Benjamin Netanjahu: megleszünk az amerikai segély nélkül is

VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump a notórius tartásdíjkerülők röghözkötésére készül

Trump a notórius tartásdíjkerülők röghözkötésére készül

Szülők ezrei veszíthetik el az útlevelüket, miután egy három évtizede élő törvény szerint az USA kormánya azok aktív bevonására készül, ha az érintett jelentősen elmaradt korábbi párjának járó gyermektartási díjak kifizetésével.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kész, vége! Ezeknek a boltoknak végleg befellegzett: teljes paradigmaváltás jön a kiskereskedelemben

Kész, vége! Ezeknek a boltoknak végleg befellegzett: teljes paradigmaváltás jön a kiskereskedelemben

A modern kiskereskedelem gyorsan változó környezete közepette egyre erőteljesebben kirajzolódik egy új paradigmaváltás: a slow retail trendje.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least seven dead after school shooting in British Columbia, Canada, police say

At least seven dead after school shooting in British Columbia, Canada, police say

Seven were killed in an attack on Tumbler Ridge Secondary School and two others were found dead at another location, according to authorities.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 11. 04:21
Combos büntetés vár a kecskeméti autósra, a megengedett duplájával száguldott
2026. február 9. 04:40
Évtizedek óta vár csomópont nyílik meg az M5-ösön
×
×
×
×