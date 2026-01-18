ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2026. január 6.Behavazott autók Budapesten 2026. január 6-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Hiába „okos” az autó, a fizika az úr – figyelmeztet a szakértő

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Ha autónk a legfejlettebb technológiákkal van felszerelve, havas, jeges útviszonyok esetén akkor is körültekintőbbnek kell lennünk – hangsúlyozta Németh Balázs, a HUN-REN SZTAKI Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratóriumának tudományos tanácsadója, akit az InfoRádió a vezetéstámogató megoldásokról is kérdezett.

A modern autókban számos biztonsági felszerelés található, például blokkolásgátló, menetstabilizáló.

Ezek működésében, szükség esetén történő beavatkozásukban megalapozottan bízhatnak az autóvezetők, ez azonban nem mentesíti őket az alól, hogy a józan ésszel elvárható óvatossággal vezessenek, havas és csúszós útviszonyok esetén például a megszokottnál kisebb sebességgel haladjanak – mondta az InfoRádió kérdésére a HUN-REN SZTAKI Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratóriumának tudományos tanácsadója.

Németh Balázs kiemelte:

„ha nagyon arra hagyatkozunk, hogy a technika majd mindent megold, akkor egész egyszerűen veszélyes helyzetekbe kerülhetünk.

Valóban nagyon sok baleseti szituációtól tudnak minket a járművek vészhelyzeti rendszerei megóvni, hiszen egy féloldalas fékezést képtelenek vagyunk produkálni, bármilyen ügyes sofőrök vagyunk, mert nem tudunk külön hatni a kerekekre. De tudni kell, hogy a fizikai korlátok határt szabnak ezeknek a technológiai megoldásoknak is.”

A legfontosabb ilyen vészhelyzeti funkciók alapvetően a menetstabilizáló rendszerek, az ESP például az egyik ilyen elnevezés, de különböző gyártók különböző néven említik ezt, tehát a menetstabilizáló megoldások, illetve bizonyos helyzetekben a blokkolásgátló rendszerek nagyon sokat tudnak segíteni a fékút hosszának csökkentésében.

A kutató elmondta: „ez a két legfontosabb, a kormányozhatóság megőrzése, illetve a fékútnak a biztonságos szinten tartása, lerövidítése egy kritikus helyzetben. Azok a különböző vezetéstámogató megoldások is igen hasznosak, amik előre jelzik, hogy valamiféle vészhelyzet következne, vagy túl gyorsan haladunk, vagy pedig valamelyik rendszer már beavatkozott, és a vezető tudjon róla, hogy akkor most neki lassítania kell. Nagyon sokszor ezt felcsippanások, vagy pedig felvillanások jelzik az autó vezetőjének, arra figyelmeztetnek minket, hogy lassítsunk, körültekintőbbek és óvatosabbak legyünk.”

A legfontosabb tanácsok

A legfontosabb az, hogy kellő körültekintéssel legyünk mindig. Mielőtt elindulunk, próbáljuk azt felmérni, hogy az a bevett útvonal, amin mindig végigmegyünk, és jellemzően nem szokott semmi probléma lenni, milyen veszélyeket hozhat a megváltozott útviszonyok miatt.

Például, ha egy kereszteződést általában nagyobb sebességgel szoktunk megközelíteni, és agilisabb fékezéssel állunk meg, akkor gondoljunk arra, hogy ami működik száraz útburkolaton, az biztosan nem fog működni havas körülmények között.

Az előttünk álló teljes útvonalról igyekezzünk beszerezni a szükséges információkat, az interneten ma már rendkívül sok adat elérhető.

Ha télies, havas utakon kell vezetnünk, haladjunk lassabban, óvatosabban, körültekintőbben.

Számítsunk arra, hogy a körülöttünk autózók is megcsúszhatnak, nehéz helyzetbe kerülhetnek.

Hiába „okos" az autó, a fizika az úr – figyelmeztet a szakértő

biztonság

autó

havazás

autóvezetés

tél

