ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 14. vasárnap Szilárda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
drink and drive concept - sad drunk man sitting in the car after police alcohol test with alcometer
Nyitókép: ronstik/Getty Images

Ittas vezetőkre vadásznak az utakon

Infostart / MTI

Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség december 15. és december 21. között.

Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség december 15. és december 21. között az ország útjain - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata szombaton a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján, a rendőrség Magyarország egész területén a járművezetők ittas és bódult állapotának közúti ellenőrzését végzi.

A rendőrség célja, a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek megelőzése - áll a közleményben.

Kezdőlap    Autó    Ittas vezetőkre vadásznak az utakon

közlekedés

autó

sofőr

szonda

közúti ellenőrzés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egy kis csendes-óceáni sziget az orosz árnyékflotta legújabb bázisa

Egy kis csendes-óceáni sziget az orosz árnyékflotta legújabb bázisa

A távoli Cook-szigeteken, egy pizzéria mellett működik a világ egyik leggyorsabban fejlődő hajózási nyilvántartó irodája. A hírek szerint nem véletlenül szárnyal épp itt ez a vállalkozás: nyilvánosságra került, mennyiért és hogyan kerülhetnek ide akár orosz és iráni, de észak-koreai tankerek is.
 

A lefoglalt orosz vagyon márpedig megy Ukrajna megsegítésére, ha... – belga kiállás

London: Atlanti fal épül a tenger alatt

Így nyúlna Párizs a területvitához

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Beintettek a befektetők: újabb csődveszély a kínai ingatlanszektorban

Beintettek a befektetők: újabb csődveszély a kínai ingatlanszektorban

A China Vanke kötvénytulajdonosai elutasították a hétfőn esedékes törlesztés egyéves halasztását, ami növeli a fejlesztő csődkockázatát, és újabb aggodalmakat kelt a válságban lévő kínai ingatlanszektorral kapcsolatban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon összevesztek a Lakers-játékosok egymással: csak ez hozott békét, felborult az öltöző?

Nagyon összevesztek a Lakers-játékosok egymással: csak ez hozott békét, felborult az öltöző?

Will Smith látogatása a Los Angeles Lakers csapatánál feszültséget okozott a játékosok között, derül ki Yaron Weitzman új könyvéből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Manhunt continues after two killed in shooting at Brown University

Manhunt continues after two killed in shooting at Brown University

The gunman is at large after opening fire in a building where exams were taking place at the campus in Providence, Rhode Island.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 14. 07:00
Impozáns jóslat az e-autókról
2025. december 14. 06:00
Úgy tűnik, nem a legolcsóbb új autókat vesszük
×
×
×
×