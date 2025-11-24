Elképesztő videó: lopott ATM-et vonszol a menekülő autó

Hihetetlen felvétel kering a TikTokon: egy olasz felhasználó rögzítette Nápoly környékén egy emeleti erkélyről, ahogy alatta az utcán elszáguld egy autó, amely egy lopott bankautomatát vonszol maga után egy kötélen vagy láncon.
Az ATM ide-oda csapódik, kanyarnál nekivágódik a járdaszegélynek, miközben egy villogó rendőrautó üldözi a tolvaj kocsiját...
@tgla7 Colpo spettacolare a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dove una banda di ladri ha assalito il bancomat della filiale BDM Banca di corso Umberto. Il colpo è stato realizzato nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 e in un video è stata documentata la fuga dei malviventi: una macchina procede a tutta velocità per le vie del centro cittadino trascinandosi dietro il bancomat che urta e danneggia diverse vetture parcheggiate. Ancora da chiarire la dinamica esatta del furto così come il numero dei componenti della banda e l’esatto ammontare del bottino. Leggi l’articolo completo su tgla7.it, link in bio. #tgla7 ♬ suono originale - Tg La7
(Nyitóképünk illusztráció)