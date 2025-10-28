ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 28. kedd
Gázfáklya egy tengeri kőolaj- és földgáz-erőműben.Forrás: Getty Images/kampee patisena
Nyitókép: Getty Images/kampee patisena

Az amerikai szankciók után az indiai olajcégek újrapozicionálják orosz kapcsolataikat

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

„Be fogunk tartani minden szankciót” – közölte a legnagyobb indiai olajfinomító cég, a Indian Oil Corporation. A nyilatkozat mindössze pár nappal az után hangzott el, hogy Donald Trump szankciós listára tette a két legnagyobb orosz olajcéget.

Az után, hogy Donald Trump múlt héten szankciókat vezetett be a két vezető orosz olajcég, a Rosznyefty és a Lukoil ellen, India legnagyobb finomítója, az Indian Oil Corporation (IOC) közölte: betart minden, a nemzetközi közösség által elrendelt szankciót. Ugyanakkor a vállalat nem részletezte, hogy ez pontosan hogyan hat majd ki a jövőbeli indiai–orosz olajimportra. Az orosz nyersolaj az idei pénzügyi év első felében még a vállalat teljes importjának 21 százalékát adta.

Egyes ágazati megfigyelők szerint ez arra utalhat, hogy az indiai állami finomítók nem vásárolnak többé közvetlenül sem a Rosznyeftytől, sem a Lukoiltól, amelyek együtt Oroszország olajexportjának több mint kétharmadát adják.

India ugyanakkor egyelőre nem zárta be teljesen a kaput:

a szankciókkal nem érintett kereskedőkön keresztül némi orosz olaj továbbra is érkezhet, de jóval kisebb mennyiségben, mint az elmúlt három évben. Oroszország jelenleg is India legnagyobb olajszállítója, az idei évben a teljes import több mint 35 százalékát adta.

A magánkézben lévő Reliance Industries (RIL) – amely a beérkező orosz olaj mintegy felét importálta – már jelezte, hogy vizsgálja a szankciók jogi és kereskedelmi következményeit, és teljes mértékben alkalmazkodik majd az indiai kormány iránymutatásaihoz. Maga az indiai kabinet eddig nem adott ki hivatalos rendelkezést, de ágazati források szerint a Reliance hamarosan leállíthatja a Rosznyeftytől érkező olajszállítmányait.

A közvetlen orosz import ugyanis a másodlagos amerikai szankciók célkeresztjébe teheti a céget. Ezek nemcsak amerikai szereplőkre vonatkoznak, hanem minden olyan külföldi cégre is, amely kapcsolatban marad a szankcionált vállalatokkal. Emiatt az indiai állami finomítók – amelyek amúgy is főleg közvetítőkön keresztül vásároltak – most rendkívül óvatosan járnak el, és kivárnak.

India korábban is elkerülte az olyan országokból érkező olajat, amelyre amerikai szankciók vonatkoztak – példa a venezuelai és az iráni olaj. A mostani helyzetben az is mérlegelési szempont, hogy az indiai bankok és vállalatok nagymértékben függnek az amerikai dollárban jegyzett kereskedelemtől, a pénzpiacokhoz való hozzáféréstől és az amerikai technológiától.

Az orosz olajhoz való hozzáférés korlátozása így nemcsak geopolitikai, hanem pénzügyi kérdés is.

Az indiai kormány már korábban igyekezett diverzifikálni a beszerzéseket: nőtt a Közel-Keletről, Afrikából és Észak-Amerikából érkező nyersolaj aránya, most pedig ezek a törekvések felgyorsulhatnak.

Mindeközben Oroszországban még mindig abban bíznak, hogy India „nem válik le”. Igor Juskov, a moszkvai Pénzügyi Egyetem és a Nemzeti Energiabiztonsági Alap szakértője szerint India csupán „üzen az Egyesült Államoknak, hogy az olajpiac káoszba fulladhat, ha India kiszáll”. Ő arra figyelmeztetett: ha India és Kína visszafogja vásárlásait, az hamar ellátási hiányt okozna. A szakértő szerint Oroszország nélkül az OPEC nem tudná hétmillió hordóval emelni a napi kitermelést, legfeljebb a felével.

Az amerikai szankciók után az indiai olajcégek újrapozicionálják orosz kapcsolataikat

Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
