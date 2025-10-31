Az Energiaügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott egy jogszabálytervezetet, amely egyebek mellett megteremtené a „készenléti benzinkutak” rendszerének törvényi alapjait. A tárca szerint a cél egy olyan országos hálózat létrehozása, amely válsághelyzetekben is biztosítja az üzemanyag-ellátást a kritikus szervek és szolgáltatások számára. Emellett egyszerűsítik a kőolaj-készletezéssel kapcsolatos adminisztrációt.

A készenléti töltőállomások listáját a kormány rendeletben kívánja meghatározni, akárcsak a benzinkutak készenléti töltőállomássá minősítésének feltételeit, illetve azok működtetésének rendjét.

Az ilyen benzinkutak igénybe vétele legfeljebb 14 napra engedhető meg, és az energiaügyi miniszter rendelete szabályozhatja

a készenléti töltőállomáson üzemanyag-vételezésre jogosultak körét,

az elrendelés időtartamát,

az eseménnyel érintett vármegyéket.

Mint a tervezetben szerepel, összehangolt védelmi tevékenység (az erről szóló törvényt lásd itt, jellemzően magyar és NATO-szövetségesi katonai feladatokról van szó) vagy energetikai válsághelyzetben a kormány elrendelheti – az ellátási sorrendet rögzítve – a készenléti töltőállomások használatát.

A módosítás a lakossági felhasználókat nem érinti, csak a kőolajpiac szereplőit.

A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény módosítása meghatározza továbbá, mi számít a biztonsági kőolajkészlet felszabadítására irányuló nemzetközi döntésnek, az ellátás súlyos zavarának, kik az ország működését biztosító felhasználók, szervezetek.

Szerepel a szövegben a kőolaj- és kőolajtermék-ellátási válsághelyzet definíciója is: ez az a helyzet, amikor

a behozatal belföldi fogyasztáshoz mért csökkenése eléri a 7 százalékot, és a belföldi felhasználási igény csak a biztonsági kőolajkészlet terhére elégíthető ki,

továbbá az, amikor az Európai Unió vagy a Nemzetközi Energia Ügynökség válsághelyzeti intézkedéseket rendel el, így különösen a készletek felszabadítására irányuló nemzetközi döntést hoz.

Hozzáteszik, hogy

a nyersolaj és a kőolajtermékek hazai árának alakulása következtében kialakuló helyzet nem minősül kőolaj- és kőolajtermék-ellátási válsághelyzetnek.

Mindezzel együtt a kormány felhatalmazást kap az ország működését biztosító felhasználók folyamatos, kőolaj- és kőolajtermék-ellátásbiztonságára vonatkozó részletes szabályok megalkotására.

A törvény 2026. január 1-jén léphetne hatályba.

Megjegyzik még, hogy a törvény a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló, 2009. szeptember 14-i 2009/119/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.