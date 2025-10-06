ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.19
usd:
330.95
bux:
100462.96
2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Mit látunk? Rejtélyes videót villantott a Tesla

Infostart

Egy kedvcsináló 8 másodperces teaser videót rakott ki a cég a közösségi oldalára.

A Tesla az X-en tette közzé azt a videót, ami most a találgatások célpontja lesz a következő napokban, hiszen nem árulták el, mire számíthatunk október 7-én, csak azt, hogy valami lesz – számolt be a villanyautosok.hu.

A videó első pillantásra egy kilencven fokkal elforgatott keréknek tűnik, pontosabban egy felgyorsuló Tesla dísztárcsának, vagy felninek, de ezen túl több információt nem tettek közzé.

Többen megjegyezték, hogy ha kerékről van szó, az nincs túl jól kiegyensúlyozva, hiszen csúnyán mozog a felvételen, emiatt pedig vannak, akik szerint nem is egy új autó, hanem valami más termék bejelentése várható keddre.

A lap emlékeztet, hogy a Tesla szeptember 30-án tette elérhetővé a Model Y Performance változatát Amerikában, Európa pedig október 3-án hivatalosan is megkapta a nagyobb hatótávval, illetve pár apró frissítéssel ellátott Model 3-at és Y-t. A pénteki bejelentés kapcsán azóta az is kiderült, hogy a nagyobb kapacitású akkucelláknak köszönhetően Model 3 sportváltozata 40 lóerővel erősebb is lett és egy hajszállal a gyorsulása is javult.

Kezdőlap    Autó    Mit látunk? Rejtélyes videót villantott a Tesla

bejelentés

tesla

elon musk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiderült, hol a határ a magyar lakásvásárlóknál és -bérlőknél

Kiderült, hol a határ a magyar lakásvásárlóknál és -bérlőknél

Az ingatlan.com nyáron egy új funkcióval bővítette szolgáltatási palettáját, ami megmutatja azt, hogy a választott ingatlant milyen távolságra veszik meg a vásárlók azoktól az intézményektől, amelyeket napi szinten felkeresnek. Mindez nemcsak a vásárlóknak, hanem a portálnak is nagyon hasznos – mondta az InfoRádióban Balogh László vezető elemző.
Petr Pavel egyelőre nem ad kormányalakítási megbízatást Andrej Babisnak

Petr Pavel egyelőre nem ad kormányalakítási megbízatást Andrej Babisnak

Konzultációs jellegű megbeszélésekről volt szó, még nem jött el az ideje annak, hogy valaki kormányalakítási megbízatást kapjon – jelentette ki Petr Pavel cseh köztársasági elnök, miután vasárnap a prágai Hradzsinban egyenként találkozott a hétvégi képviselőházi, azaz parlamenti alsóházi választásokon legjobban szerepelt öt párt elnökével.
 

Megkezdődött a cseh politikai sakktábla újrarendezése

Így gazdagodnak a cseh pártok a választások után

Andrej Babis: egypárti kormányra törekszem

VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megálljt parancsolna Trumpnak a demokrata nagyágyú: már megint kicsavarják a kezéből a katonák irányítását

Megálljt parancsolna Trumpnak a demokrata nagyágyú: már megint kicsavarják a kezéből a katonák irányítását

Gavin Newsom, Kalifornia demokrata párti kormányzója vasárnap közleményben bejelentette, hogy beperli a Trump-adminisztrációt, miután az a jóváhagyása nélkül vezényel 300 kaliforniai nemzeti gárdistát Portlandbe, amely egy másik demokrata vezetésű államban, Oregonban fekszik - számolt be a Hill.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet

Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet

Október 10-én ismét terítékre kerül Magyarország államadósságának besorolása a világ egyik legnagyobb hitelminősítőjénél, az S&amp;P Global Ratingsnél.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump urges mediators to 'move fast' as key Gaza peace talks set to begin

Trump urges mediators to 'move fast' as key Gaza peace talks set to begin

Strikes have continued in Gaza as negotiators prepare to head to Egypt for talks starting on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 6. 04:47
Bosszúság vár a magyar autósok egy része
2025. október 4. 08:15
Életkép az M0-ról: a forgalommal szemben haladó autós, utána rendőrök
×
×
×
×