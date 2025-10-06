Mit látunk? Rejtélyes videót villantott a Tesla

A Tesla az X-en tette közzé azt a videót, ami most a találgatások célpontja lesz a következő napokban, hiszen nem árulták el, mire számíthatunk október 7-én, csak azt, hogy valami lesz – számolt be a villanyautosok.hu.

A videó első pillantásra egy kilencven fokkal elforgatott keréknek tűnik, pontosabban egy felgyorsuló Tesla dísztárcsának, vagy felninek, de ezen túl több információt nem tettek közzé.

Többen megjegyezték, hogy ha kerékről van szó, az nincs túl jól kiegyensúlyozva, hiszen csúnyán mozog a felvételen, emiatt pedig vannak, akik szerint nem is egy új autó, hanem valami más termék bejelentése várható keddre.

A lap emlékeztet, hogy a Tesla szeptember 30-án tette elérhetővé a Model Y Performance változatát Amerikában, Európa pedig október 3-án hivatalosan is megkapta a nagyobb hatótávval, illetve pár apró frissítéssel ellátott Model 3-at és Y-t. A pénteki bejelentés kapcsán azóta az is kiderült, hogy a nagyobb kapacitású akkucelláknak köszönhetően Model 3 sportváltozata 40 lóerővel erősebb is lett és egy hajszállal a gyorsulása is javult.