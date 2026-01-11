Hófúvást hoz a vasárnap

Vasárnap szeles, változóan felhős idő lesz hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Néhol futó hózápor előfordulhat. Az északnyugati szelet élénk, erős széllökések kísérhetik, emiatt többfelé hófúvás alakulhat ki - írja az Időkép. A hőmérséklet hajnalban -7, kora délután -2 fok körül alakul.

Hétfőn legfeljebb az északkeleti országrészben szállingózhat a hó. Az ország nagy részén napos lesz a délelőtt, majd délután nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, késő este nyugaton, északnyugaton már újra havazhat. A szél nyugatira, délnyugatira fordul és veszít erejéből. Hajnalban a fagyzugokban ismét lehet -20 fok, napközben pedig -9 és 0 fok között alakul a csúcshőmérséklet, keleten lesz hidegebb.

Keddre egy melegfront hoz többfelé csapadékot: az ország keleti, északkeleti felére havazást, míg a nyugati, délnyugati felére inkább ónos esőt, fagyott esőt, illetve esőt. A nap második felében csökkenhet a csapadékhajlam. A Dunántúl déli felén élénk, erős lehet a nyugati, délnyugati szél. Minimum-hőmérséklet -17, -2 fok között várható. Napközben az ország keleti felén -8 és -3, nyugati felén -2 és +3 fok közé melegedhet napközben a levegő.

Szerdán túlnyomóan felhős időre készülhetünk, csak néhol bújhat elő rövid időre a nap. Helyenként kisebb havazás, ónos eső még előfordulhat. Északnyugaton megélénkülhet a keleties szél. Hajnalban -15, -1, napközben -6, +1 fok valószínű.