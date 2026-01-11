ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 11. vasárnap Ágota
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hófúvás 37-es számú főútnál a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Taktaharkány közelében 2018. március 18-án.
Nyitókép: Vajda János

Hófúvást hoz a vasárnap

Infostart

Hideg lesz, de előbújhat a nap.

Vasárnap szeles, változóan felhős idő lesz hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Néhol futó hózápor előfordulhat. Az északnyugati szelet élénk, erős széllökések kísérhetik, emiatt többfelé hófúvás alakulhat ki - írja az Időkép. A hőmérséklet hajnalban -7, kora délután -2 fok körül alakul.

Hétfőn legfeljebb az északkeleti országrészben szállingózhat a hó. Az ország nagy részén napos lesz a délelőtt, majd délután nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, késő este nyugaton, északnyugaton már újra havazhat. A szél nyugatira, délnyugatira fordul és veszít erejéből. Hajnalban a fagyzugokban ismét lehet -20 fok, napközben pedig -9 és 0 fok között alakul a csúcshőmérséklet, keleten lesz hidegebb.

Keddre egy melegfront hoz többfelé csapadékot: az ország keleti, északkeleti felére havazást, míg a nyugati, délnyugati felére inkább ónos esőt, fagyott esőt, illetve esőt. A nap második felében csökkenhet a csapadékhajlam. A Dunántúl déli felén élénk, erős lehet a nyugati, délnyugati szél. Minimum-hőmérséklet -17, -2 fok között várható. Napközben az ország keleti felén -8 és -3, nyugati felén -2 és +3 fok közé melegedhet napközben a levegő.

Szerdán túlnyomóan felhős időre készülhetünk, csak néhol bújhat elő rövid időre a nap. Helyenként kisebb havazás, ónos eső még előfordulhat. Északnyugaton megélénkülhet a keleties szél. Hajnalban -15, -1, napközben -6, +1 fok valószínű.

Kezdőlap    Belföld    Hófúvást hoz a vasárnap

időjárás

hideg

hófúvás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: 20 év kormányzás után is kész vagyok a feladatra

Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: 20 év kormányzás után is kész vagyok a feladatra
Országos kongresszuson mutatta be a Fidesz–KDNP a 106 egyéni képviselőjelöltjét a 2026-os országgyűlési választások előtt. A kongresszus mottója: „Fidesz – a biztos választás”. Orbán Viktor miniszterelnök felszólította a Fidesz-jelölteket, hogy a Lázárinfókhoz hasonlóan álljanak szóba mindenhol mindenkivel, és mindenképp beszéljenek a háborúról, a migrációról és a genderőrületről. Migránsok vagy biztonság? Gender vagy család? Béke vagy háború? – ez a választások tétje Orbán Viktor szerint.
 

Közzétették: itt a kormánypártok 106 egyéni képviselőjelöltje

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Munkaerőpiac 2026-ban.
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hétfőn indul a peronépítés a Keletiben, módosul a menetrend

Hétfőn indul a peronépítés a Keletiben, módosul a menetrend

Hétfőn kezdődik az akadálymentes peron építése a Keleti pályaudvaron, ezért módosul a Keleti pályaudvart érintő dunántúli távolsági vonalak közlekedési rendje, több dunántúli vonat végállomása Kelenföldre kerül át - közölte a Mávinform szombaton az MTI-vel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kész, vége! Ez volt az utolsó csepp a pohárban, betiltották a népszerű AI-chatbotot

Kész, vége! Ez volt az utolsó csepp a pohárban, betiltották a népszerű AI-chatbotot

A Grok mögött álló xAI csütörtökön bejelentette, hogy a képgenerálást és -szerkesztést csak előfizetők számára teszi elérhetővé

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'There wasn't even time for CPR': Iran medics describe hospitals overwhelmed with dead and injured protesters

'There wasn't even time for CPR': Iran medics describe hospitals overwhelmed with dead and injured protesters

Hundreds of people are believed to have been killed or injured by the security forces, with more than 70 bodies brought to one hospital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 10. 20:20
Magyar Péter: a biztos választás a működő és emberséges Magyarország lesz
2026. január 10. 19:45
Kihúzták a hét öt számát
×
×
×
×