Tíz érdekes tény a vasárnapi választás előtt

Néhány érdekesség a vasárnapi parlamenti választással kapcsolatban.

662-en a rajtvonalnál

A március 25-én érvényes adatok szerint 662 nyilvántartott országgyűlési képviselőjelölt van. A Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán az is látható, hogy 110 jelöltnek utasították el a nyilvántartásba vételét, ketten pedig visszaléptek. Ez azt jelenti, hogy összesen 774-en próbáltak meg legalább 500 érvényes ajánlást leadni.

Békési 11-es

A legtöbb induló a Békés megyei 1. számú választókerületben lesz, ott 11-en próbálják megszerezni a békéscsabaiak bizalmát. Ez a körzet attól is érdekes, hogy öt független jelölt áll rajthoz, közülük négy a Faragó vezetéknevet viseli: Anett, Betti, Gergely, valamint Lajos Gergely.

4x4

A legkevesebb jelölt választókerületenként négy, ez a helyzet például Győrben és Sopronban (Győr-Moson-Sopron megye 1. és 4. vk.), Kiskunhalason (Bács-Kiskun megye 5. vk.), valamint Debrecenben (Hajdú-Bihar megye 2. vk.).

Elutasítva

A legtöbb elutasított jelölt a VIII. kerületben (Budapest 6. vk.), Kiskunfélegyházán (Bács-Kiskun megye 4. vk.) és Monoron (Pest megye 10 vk.) volt, szám szerint és választókerületenként négy-négy.

Négyből semmi

Pártszinten a Mindent a Cigányokért Fórum Párt teljesített a legrosszabbul: összesen négy választókerületben próbálkozott, de valamennyi jelöltjét visszautasították. Nem sokkal jobb eredményt mutatott fel A Mi Pártunk-IMA elnevezésű szervezet sem, hiszen 20 indulójából csak négyen teljesítették a feltételeket, közülük egy még a választások előtt visszalépett. Hasonlóképpen járt a Le az Adók 75%-ával Párt, az Európai Baloldal-Magyarországi Munkáspárt 2006, az Egyenlőség Roma Párt, a Reformerek Nemzeti Párt, a Közösen Magyarországért Párt, valamint a Zöldek, a Normális Emberek Pártja, hiszen ezeknek a szervezeteknek sem sikerült megfelelniük a követelményeknek, jelöltjeiket mindenhol jogerősen elutasították.

Détári helyzetben

Az érdekesebb nevek közül mindenképpen érdemes kiemelni a Megoldás Mozgalom színeiben induló Détári Lajos volt válogatott futballistát, illetve a szintén velük társuló Janicsák István énekest, a Z’zi Labor egykori frontemberét. Egyéniben ugyan nem indul, de Magyarország valamikori legerősebb embere, Fekete László a Mi Hazánk Mozgalom országos listáján szerepel.

Vargák egymás ellen

A nem figyelmes választók könnyen összezavarodhatnak Kaposváron, Somogy megye 1. választókerületében, ugyanis két Varga István nevű aspiráns van, az egyik az ellenzéki szövetség jelöltje, a másik független. Ha ez nem lenne elég, akkor akad még egy Varga: ő Tamás, akit az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom-Magyar Munkáspárt kooperációja állított csatasorba.

Ismerős arcok

Mint mindig, most is feltűnnek itt-ott ismerős arcok, ha nem is ugyanabban a pártban, ahol korábban. A Megoldás Mozgalom például két olyan jelöltet is indít, akik közül az egyik az ellenzéki előválasztáson is aktív volt: Kudron-Tonigold Nándor akkor a Jobbik színeiben próbálkozott Kalocsán. A másik az a Popovics Judit, akinek jelölését szerinte a pártok korábban az előválasztáson megakadályozták, most újra megméretteti magát Tatabányán. Újra feltűnt Szabadi István is, aki most a Mi Hazánk Mozgalom színeiben indul Kiskunhalason, míg 2018-ban még az Új Magyar Front Mozgalom Párt elnökeként nyilatkozott. Akkor összesen hat jelöltet állítottak, és ők együttesen csupán 780 voksot szereztek. Az oltáskritikus Gődény György Normális Élet Pártjának országos listáján is felbukkan a korábban egyértelműen több kamupárttal összefüggésbe hozott Seres Mária és Stekler Ottó.

Húszan maradtak

A választásra 51 jelölőszervezet jelentkezett be, közülük nyolcat még a jelöltállítás előtt elutasítottak, további 16 egyetlen jelöltet sem tudott állítani. Emellett hét olyan párt is akad, amelyik, habár akart, de jelöltjeiket jogerősen elutasították. Így végül az 51 jelölőszervezetből összesen 20 maradt, mely egyedül vagy szövetségben képes volt ringbe szállni.

Függetlenek

A független aspiránsok számára továbbra sem sok babér termett: a 106 egyéni választókerületben összesen 52-en próbálkoztak így, közülük 33-nak sikerült a startvonalra állni. Néhány helyen a többségükben az előválasztás eredményében, esetleg lebonyolítási körülményeiben csalódott, korábbi pártjaikat elhagyó ellenzéki politikusok döntöttek így.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs