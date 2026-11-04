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A cseh elnök ellenzi az orosz sportolók visszatérését

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Petr Pavel cseh államfő ellenzi, hogy az orosz sportolók az ukrajnai háború idején saját nemzeti zászlajuk alatt versenyezzenek a nemzetközi sporteseményeken. A cseh Kalózpárt pedig olyan törvényjavaslatot készít elő, amely megtiltaná a cseh válogatottaknak, hogy orosz és fehérorosz csapatok ellen mérkőzzenek meg.

Petr Pavel cseh köztársasági elnök szerint bár a korlátozás igazságtalan lehet az egyes sportolókkal szemben, a háború befejezéséig nem lenne indokolt Oroszország képviseletében indulniuk. Az államfő úgy fogalmazott: Oroszország már ötödik éve folytat agresszív háborút Ukrajna ellen, amelyben ezrek vesztették életüket, az ország pedig mindeddig nem mutatott komoly hajlandóságot a konfliktus lezárására.

A kérdés azután került ismét napirendre, hogy a Sportdöntőbíróság a múlt héten úgy határozott:

az orosz válogatottak azonnali hatállyal visszatérhetnek a jégkorong-világbajnokságokra. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség közölte, hogy nem ért egyet az ítélettel, de tiszteletben tartja azt.

Andrej Babiš cseh miniszterelnök szintén ellenzi az orosz jégkorongozók visszatérését. Szerinte ez azt a benyomást keltené, mintha a háború és az emberek meggyilkolása elfogadható, mindennapos dolog lenne. A kormány sportügyekért felelős minisztere, Boris Šťastný hivatalosan is tiltakozott a Sportdöntőbíróság határozata ellen.

A döntés ugyanakkor nem jelenti automatikusan azt, hogy az orosz sportolók Csehországba is beutazhatnak. Lubomír Metnar belügyminiszter emlékeztetett: a cseh kormány 2023-as rendelete továbbra is tiltja a vízumkiadást az orosz válogatottak számára. A Sportdöntőbíróság határozata pedig nem kötelezi a cseh kabinetet a beutazás engedélyezésére.

Az ellenzéki Kalózpárt a lett szabályozás mintájára dolgozna ki új törvényt. Lettország már 2024-ben megtiltotta saját válogatottjainak, hogy Oroszország és Fehéroroszország csapataival mérkőzzenek meg, még akkor is, ha azok semleges zászló alatt szerepelnek.

A tilalom a lettországi mérkőzések rendezésére is kiterjed.

A Kalózpárt szerint egy hasonló szabályozás megkönnyítené a sportszövetségek helyzetét, mert nem kellene minden esetben külön egyeztetniük a nemzetközi szervezetekkel, és az esetleges távolmaradás miatt kiszabott büntetésektől sem kellene tartaniuk.

Oroszországot 2022 februárjában, Ukrajna megtámadása után zárta ki a nemzetközi jégkorongversenyekről a sportág világszövetsége. A biztonsági okokból bevezetett korlátozást legutóbb idén januárban hosszabbították meg. A Sportdöntőbíróság mostani határozata alapján azonban az orosz válogatott ismét pályára léphetne a májusban, Németországban rendezendő világbajnokságon.

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