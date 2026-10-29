Spanyol vasúti tragédia – újabb információk a „megmagyarázhatatlan emberi hiba” okáról

Csütörtökön vette kezdetét Spanyolországban a háromnapos gyász a több tucat ember halálát követelő vasúti szerencsétlenség után. A fájdalmat csak fokozza, hogy úgy tűnik, elkerülhető lett volna a tragédia.

Három, a diszpécserek és a vonatvezetők közötti beszélgetéseket rögzítő felvétel szerint ugyanis emberi hiba történt:

a Madrid és Sevilla közötti pályán elakadt úgynevezett Iryo vonat vezetője jelezte, hogy nem tud mozdulni, közben ugyanaz a diszpécser azt jelezte a vágányon haladó AVE expresszvonatnak, hogy normál sebességen folytathatja útját.

Az eset pár perccel reggel 9 óra előtt történt Toledo tartományban, amikor az AVE vonat Urda város közelében az álló szerelvénybe csapódott. A halottak között volt egy korábbi spanyol kormány munkaügyi minisztere.

A „megmagyarázhatatlan” hiba miatt tiltakozások indultak és a tüntetők lemondásokat követeltek a szocialista vezetésű kormányban. Több mint ezer ember gyűlt össze a madridi közlekedési minisztérium előtt – szélsőjobbos csoportok felszólítására –, a rendőrök gumibotokkal, könnygázzal oszlatták őket. A tiltakozók „bűnöző rezsimnek” titulálták Pedro Sánchez miniszterelnök kormányát. Sánchez számára politikailag azért súlyos a tragédia, mert hatalmát kockáztatva előre hozott választásokat írt ki november végére.

Politikai ellenfelei azzal vádolják a kormányt, hogy nem költött eleget a hálózat karbantartására, pedig azon folyik a spanyol közlekedés közel 60 százaléka.

Ugyanakkor Spanyolország minden más európai országnál többet – másfél milliárd eurót – fordított 2018 és 2022 között a nagysebességű vasútra – írta a Reuters. Az összeg javát azonban új beruházásokra költötték és csak 16 százalékot karbantartásra.

A nagysebességű vasúti hálózat a Franco-diktatúrából az Európai Unió egyik vezető demokráciájává vált Spanyolország egyik büszkesége volt. Kilométerben a rendszer a második a világon Kína után. Viszont az ibériai államban egy év alatt ez a második súlyos baleset: januárban 46 ember halt meg egy andalúziai város közelében történt katasztrófában, ráadásul ugyanazok a vasúti társaságok voltak érintettek, mint most.

Óscar Puente közlekedési miniszter, a tüntetők egyik célpontja azzal magyarázta a mostani tragédiát, hogy reggel fél kilenc körül egy lefagyott egy számítógépes biztonsági rendszer, amely megállásra kényszerített hat vonatot a pályán.

Madridban, az Atocha állomáson a diszpécserek viszont – szavai szerint „megmagyarázhatatlan módon” – jelezték a tragikusan járt AVE vonatnak, hogy normál sebességgel haladhat. Az állami vasúttársaság, a Renfe olyan nyilatkozatot adott ki, amely szerint „általunk ismeretlen okok miatt” adták ki ezt az utasítást.

A helyszínen – ahol darukkal próbálják elmozdítani a roncsokat – közben apokaliptikus a látvány: két összegyűrődött és részben oldalára dőlt szerelvény fogadta a közel 1500 odavezényelt mentesítőt. A japán, kínai és Fülöp-szigeteki kormány közben információt kért a vonatokon utazó állampolgáraikról.