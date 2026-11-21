A címvédő ETO FC már az első percben vezetett, végül 3-1-re győzött a Ferencváros vendégeként a labdarúgó NB I 14. fordulójának szombati rangadóján, és átvette a vezetést a tabellán.

A fővárosi zöld-fehérek a bajnokság, a Magyar Kupa és a nemzetközi kupaszereplést is figyelembe véve 22 mérkőzés után kaptak ki. A vendégek öt forduló óta nem szenvedtek vereséget, három győzelem és két döntetlen a mérlegük.

OTP Bank Liga (NB I), 14. forduló:

Puskás Akadémia FC-MTK Budapest 1-2

Újpest FC-Kisvárda Master Good 0-0

Ferencvárosi TC-ETO FC 1-3

vasárnap:

Zalaegerszegi TE FC-Vasas FC 13.30

Nyíregyháza Spartacus FC-Debreceni VSC 16.00

Kispest-Honvéd FC - Paksi FC 18.30

A tabella:

H Csapat M GY D V LG KG P

1. ETO FC 14 7 5 2 25-16 26

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2. Puskás Akadémia FC 14 8 0 6 19-17 24

3. Ferencvárosi TC 13 6 5 2 23-13 23

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4. Debreceni VSC 13 6 4 3 24-18 22

5. Paksi FC 13 6 2 5 24-22 20

6. Újpest FC 14 5 4 5 21-20 19

7. Vasas FC 13 4 4 5 20-19 16

8. MTK Budapest 14 4 4 6 20-28 16

9. Kispest-Honvéd FC 12 3 5 4 16-19 14

10. Zalaegerszegi TE FC 13 4 1 8 17-24 13

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11. Kisvárda Master Good 14 2 7 5 12-15 13

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12. Nyíregyháza Spartacus FC 13 3 3 7 14-24 12

1.: BL-selejtező

2-3.: Kl-selejtező

11.: osztályozó

12.: kieső

Képünk illusztráció.