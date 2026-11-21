A címvédő ETO FC már az első percben vezetett, végül 3-1-re győzött a Ferencváros vendégeként a labdarúgó NB I 14. fordulójának szombati rangadóján, és átvette a vezetést a tabellán.
A fővárosi zöld-fehérek a bajnokság, a Magyar Kupa és a nemzetközi kupaszereplést is figyelembe véve 22 mérkőzés után kaptak ki. A vendégek öt forduló óta nem szenvedtek vereséget, három győzelem és két döntetlen a mérlegük.
OTP Bank Liga (NB I), 14. forduló:
Puskás Akadémia FC-MTK Budapest 1-2
Újpest FC-Kisvárda Master Good 0-0
Ferencvárosi TC-ETO FC 1-3
vasárnap:
Zalaegerszegi TE FC-Vasas FC 13.30
Nyíregyháza Spartacus FC-Debreceni VSC 16.00
Kispest-Honvéd FC - Paksi FC 18.30
A tabella:
H Csapat M GY D V LG KG P
1. ETO FC 14 7 5 2 25-16 26
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2. Puskás Akadémia FC 14 8 0 6 19-17 24
3. Ferencvárosi TC 13 6 5 2 23-13 23
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4. Debreceni VSC 13 6 4 3 24-18 22
5. Paksi FC 13 6 2 5 24-22 20
6. Újpest FC 14 5 4 5 21-20 19
7. Vasas FC 13 4 4 5 20-19 16
8. MTK Budapest 14 4 4 6 20-28 16
9. Kispest-Honvéd FC 12 3 5 4 16-19 14
10. Zalaegerszegi TE FC 13 4 1 8 17-24 13
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11. Kisvárda Master Good 14 2 7 5 12-15 13
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12. Nyíregyháza Spartacus FC 13 3 3 7 14-24 12
1.: BL-selejtező
2-3.: Kl-selejtező
11.: osztályozó
12.: kieső
Képünk illusztráció.