Kilenc év börtön után feltételes szabadlábra helyezték Francesco Schettinót, a Costa Concordia volt kapitányát, a 2012-ben történt, 32 ember halálát okozó hajókatasztrófa felelősét, aki

büntetése maradék részét közmunkavégzéssel töltheti le

– közölte az olasz büntetés-végrehajtási hatóság szombaton.

A 2017-ben született jogerős ítélet 16 év börtönt szabott ki Francesco Schettinóra, többek között gondatlanságból okozott többszörös emberölésért, valamint a hajó elhagyásáért.

A 66 éves volt kapitány jó magaviselete miatt hagyhatta el a börtönt.

A felügyeleti eljárásban illetékes bíróság döntése szerint Schettinónak büntetése maradék részét közmunkavégzéssel kell letöltenie a hatóságok által megjelölt reintegrációs program keretében.

„Remélem, hogy Schettino tényleg rádöbbent arra, hogy mit tett” – nyilatkozta Umberto Trotti olasz vendéglős, a Costa Concordia egyik túlélője, aki feleségével és két gyermekével épségben elérte Giglio-sziget partját.

A Costa Concordia balesete 2012. január 13-án következett be este 21 óra 45 perckor.

A tengerjáró Civitavecchia városából Savona kikötőjébe tartott. A toszkán Giglio-szigettől 500 méteres távolságra a hajó sziklának ütközött, amely 70 méteres léket ütött a Costa Concordián. A hajó az oldalára fordult.

Több mint 4000 embernek sikerült elhagynia a tengerjáró hajót. Harmincketten veszítették életüket, köztük a hajón dolgozó magyar hegedűművész, Fehér Sándor.

Mint a hatósági eljárás során kiderült, Francesco Schettino szokása volt a kivilágított óriáshajóval tisztelegni Giglio előtt, ezért a Costa Concordia a szigethez minél közelebb haladt.

A kapitány ráadásul még az utasok kimentése előtt elhagyta mentőcsónakkal a hajót.

A Costa Crociere hajótársaság több mint 80 millió euró kártérítést fizetett az utasoknak és a legénységnek.

A Costa Concordiát 2013 szeptemberében felállították, majd a genovai kikötőig vontatták, ahol 2014-ben szétszedték.