Spanyol vonatkatasztrófa: a magyar Külügyminisztérium fontos nyilatkozatot tett

A tárca emlékeztetett: szerda reggel Spanyolországban két nagysebességű vonat ütközött össze a Madrid-Sevilla vonalon, Toledo tartományban.

A Külügyminisztérium közölte, Alcázar de San Juan és Orgaz tűzoltói, több környező város polgári védelmi személyzete, három mentőhelikopter és két mobil intenzív osztály dolgozik a helyszínen. A jelentések alapján a baleset következtében elhunytak száma jelenleg 46-ra tehető, és ez a szám tovább növekedhet.

A tárca közölte: a balesetre vonatkozóan a madridi konzuli hivatalhoz bejelentés egyelőre nem érkezett, magyar sérültről vagy elhunytról nincs tudomásuk. Az esetet figyelemmel kísérik, és magyar érintettség esetén ismételt tájékoztatást adnak – tették hozzá.