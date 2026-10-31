Szakértő: a vasúti katasztrófa lenullázta a kormány választási esélyeit Spanyolországban

A vasúti katasztrófa megrázott mindenkit, és gyakorlatilag újraírta a választással kapcsolatos terveket.

A baleset bekövetkeztéig azok az általános, társadalmat is érintő politikai, gazdasági problémák voltak a legjelentősebbek, például a lakhatási válság, amiért több spanyol városban is állandó tiltakozások vannak – mondta a Szegedi Tudományegyetem Hispanisztika Tanszékének docense.

A migrációs helyzet, a külpolitikai problémák, a mindent áható korrupció, ami a kormányt gyakorlatilag körbeöleli. Ezek voltak a mindennapok gondjai, amelyek miatt az előrehozott választásokat is ki kellett írni – jelezte Lénárt András.

Emiatt jobboldali és baloldali pártok is különböző összefogásokba kezdtek. Pedro Sanchez miniszterelnök és a baloldali Szocialista Párt, bár szinte minden előrejelzésben vesztesként jön ki a választási esélylatolgatásból, de

az elmúlt hetekben volt némi esély arra, hogy a lakhatási válság témája miatt, ami egy baloldali téma, és amit ebben a kérdésben Sanchez miniszterelnök mond, hozhat fordulatot.

Ezzel a programmal a társadalom nagy része szimpatizál, nemcsak a baloldaliak, hanem még a jobboldaliak is – fogalmazott a szakértő. Ez némi reményt adott arra, hogy ha nem is nyeri meg a választást, az szinte kizártnak tűnt, de különböző mandátumelosztásokkal, összefogásokkal a végén esetleg mégis talán ő alakíthatna kormányt – tette hozzá.

„Ez egy nagyon feltételes és nagyon ködszurkálós dolog volt. Erre jött a vonatkatasztrófa, a súlyos baleset, ami mindent újraírt. Talán kicsit túlzás azt mondani, hogy lenullázta az eddigieket, de majdnem.”

A szerda reggeli vonatszerencsétlenség megrázta az egész országot.

„Mindenki számára ez egy utolsó csepp volt a pohárban, ugyanis januárban már volt egy ilyen vonatbaleset, több mint 40 halálos áldozattal. Ezt úgy intézte el az akkori közlekedési miniszter, amikor kérdezték, miként lehet megelőzni, hogy ilyen még egyszer bekövetkezzen, akkor ő azt mondta, eléggé valószínűtlen, hogy kétszer ugyanaz megtörténjen. Most megtörtént. A spanyol vonathálózat az egyik legfejlettebb, különös tekintettel a nagysebességű vonathálózatra, de az elmúlt évtizedekben teljesen elhanyagolták. Egy jó ideje a szocialista kormány irányítja az országot, tehát ők nem tettek semmit annek érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzon.”

Most bekövetkezett a katasztrófa, éppen egy hónappal a választások előtt. Ez a jelenlegi kormány választási esélyeit, ha még lett is volna valamennyi, jelenleg úgy tűnik, a mélybe rántotta. Természetesen az ellenzéki pártok ezt most ki is használják – fogalmazott Lénárt András.

A cikk Kocsis Éva interjúja alapján készült.

Nyitókép: Fernando Grande Marlaska spanyol belügyminiszter, Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Emiliano Garcia Page, Kasztília-La Mancha autonóm közösség elnöke (b-j) a Közös Műveleti Koordinációs Központ rendkívüli tanácskozását követően Toledóban 2026. október 30-án.