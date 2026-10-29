Spanyol vonatkatasztrófa – egész éjjel kutattak a túlélők után, ma folytatódik a munka

Egész éjjel zajlott a mentés a legkevesebb 68 halálos áldozatot követelő spanyolországi vasúti szerencsétlenség helyszínén a Madrid-Sevilla vonalon, Urda település közelében – közölték a hatóságok csütörtökön. A csendőrség hőkamerákkal kutatott bennrekedt túlélők után a vagonok roncsai között.

Teresa Albacete szóvivő elmondta: két darut és más nehézgépeket szállítottak a helyszínre, és elkezdték eltávolítani a fémtörmeléket, leszakadt darabokat, hogy biztonságos legyen a hozzáférés mentőcsapatok számára .

A nap folyamán kutyás egységekkel vizsgálják át a helyszínt, hogy megtalálják az összes áldozatot.

A csendőrség biztosított a szerencsétlenség helyszínét, miután a balesetet vizsgáló bíró elrendelte a környék lezárását, hogy illetéktelenek ne juthassanak a roncsok közelébe.

A tragédia szerda reggel történt, amikor a spanyol állami vasúttársaság (Renfe) Madrid és Sevilla között közlekedő nagysebességű vonata belerohant az Iryo társaság nagysebességű járatába, amely a vágányon vesztegelt. A két szerelvényen több mint 500-an utaztak.

A nyomozók már vizsgálják az irányítóközpont és az összeütközött vonatok mozdonyvezetői közötti kommunikációt. A hangfelvételek egy része kiszivárgott a sajtóhoz, ezek szerint a Renfe járatát nem figyelmeztették az útvonalán álló másik vonatra.

A hatóság már kihallgatta az irányítóközpont munkatársait.

Az összesített adatok szerint a balesetben több mint 180-an sérültek meg, mintegy hatvan embert ápolnak kórházban, többek állapota kritikus.

A Madrid és Sevilla közötti gyorsvasúti vonalon szünetel a forgalom, az utasoknak péntektől biztosít alternatív közlekedési lehetőséget a Renfe társaság, amely december 13-ig felfüggesztette a jegyértékesítést ezen a vonalon.

Juanma Moreno, az andalúz autonóm tartomány elnöke felszólította a spanyol központi kormányt, hogy azonnal vizsgáltassa át a régió összes vasútvonalát, elsőként a Madrid felé vezető nagysebességű vonalat.

„Ezen a vonalon mindössze kilenc hónap leforgása alatt két különálló balesetben legalább 114 ember vesztette életét”

– hangsúlyozta a politikus, utalva a januárban Córdoba közelében történt, 46 emberéletet követelő balesetre is.

A Spanyol Települések és Tartományok Szövetsége (FEMP) felhívására az ország számos városában, például Madridban, Barcelonában, Toledóban, Urdában, Sevillában is egyperces néma főhajtással tisztelegtek szerda este az áldozatok emléke előtt.

A spanyol kormány csütörtöktől háromnapos nemzeti gyászt hirdetett.