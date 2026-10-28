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Egy oldalára borult vasúti kocsi a sínek melletti töltésen.
Nyitókép: Unsplash

Újabb vonatkatasztrófa: legalább harminckilencen meghaltak, összeomlott a közlekedés Spanyolországban – videók

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Két vonat ütközött össze, az áldozatok száma tovább is növekedhet, rengeteg a sérült.

Legalább 39 ember meghalt egy súlyos vasúti balesetben szerda reggel a spanyolországi Toledo tartományban, Los Yébenes közelében – írja az El País híradása nyomán az Index. A baleset miatt megszakadt a vasúti közlekedés Madrid, Ciudad Real és Andalúzia között.

A spanyol kormány arról tájékoztatott, hogy a baleset Urda vasútállomás közelében történt szerda reggel. A segélyszolgálatok első információi alapján egy AVE-vonat hátulról ütközhetett az álló Iryo-szerelvénynek, amelynek két kocsija kisiklott, majd egy töltésen túlra zuhant.

A Sky News értesülései szerint a mentési munkálatok még zajlanak.

Kormányzati források szerint a tragédia súlyosabb lehet az év eleji, adamúzi vasúti balesetnél is.

A Renfe vasúttársaság közölte, hogy a baleset miatt szünetel a közlekedés Madrid, Ciudad Real és Andalúzia között.

A kormány lemondta hivatalos programjait a tragédia miatt. Alberto Núñez Feijóo, az ellenzéki Néppárt vezetője azt mondta, most a sérültek ellátása és az áldozatok hozzátartozóinak támogatása a legfontosabb. A hatóságok folyamatosan dolgoznak az eset körülményeinek rekonstruálásán.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében megrendültségének adott hangot a toledói vasúti baleset miatt. Részvétét és támogatását fejezte ki az áldozatoknak és hozzátartozóiknak, valamint közölte, hogy folyamatos kapcsolatban áll a közlekedési miniszterrel és Kasztília–La Mancha tartomány elnökével. Közleményében hozzátette,

a mentőegységek a helyszínen dolgoznak az érintettek ellátásán és biztonságuk garantálásán.

A baleset miatt a vasúti közlekedésben már Madridban is fennakadások alakultak ki: az Adif vasúti infrastruktúra-kezelő felfüggesztette a Madrid és Andalúzia közötti nagy sebességű vonalon a forgalmat.

A spanyol Andalúzia egészségügyi szolgálata mobil intenzív osztályokat és egy logisztikai támogató járművet is a baleset helyszínére irányított – közölte Antonio Sanz Cabello spanyol politikus. Az egységek feladata a sérültek ellátásának támogatása.

A mostani szerencsétlenség a második halálos kimenetelű nagy sebességű vasúti baleset Spanyolországban 2026-ban: január 18-án Adamúznál két kisiklott vonat ütközött össze, a tragédiában legalább 45 ember meghalt, és 170-en megsérültek.

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Kezdőlap    Külföld    Újabb vonatkatasztrófa: legalább harminckilencen meghaltak, összeomlott a közlekedés Spanyolországban – videók

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