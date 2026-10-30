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Mentõalakulatok tagjai a spanyolországi Urda település közelében történt vonatbaleset helyszínén 2026. október 28-án. A spanyol állami vasúttársaság (Renfe) egy nagysebességû vonata összeütközött az Iryo vasúttársaság ugyancsak nagysebességû vonatával, a baleset következtében legkevesebb tíz ember életét vesztette.
Nyitókép: Ismael Herrero

Spanyolország: kiderült mi okozta a 69 halálos áldozattal járó vasúti balesetet

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A jelek arra utalnak, hogy a forgalomirányító központban történt hiba okozta az urdai halálos vasúti szerencsétlenség – mondta Óscar Puente spanyol közlekedési miniszter pénteki madridi sajtótájékoztatóján.

„Vizsgálunk minden döntést, minden kommunikációt és minden lehetséges rendszerszintű hibát" - fogalmazott a tárcavezető, aki szerint kulcsfontosságú tisztázni: mi történt az irányítóközpontban az ütközést megelőző 17 percben.

Szavai szerint az irányítóközpontban lévők láthatták a képernyőn, hogy az egyik vonat közeledik, míg a másik mozdulatlanul áll ugyanazon a vágányon.

Kijelentette, hogy egyetlen munkavállalót sem fog „pajzsként maga elé tartani", és a felelősségre vonási folyamatot sem fogja manupulálni – jegyezte meg.

"Hetven eltűnt személyről érkezett bejelentés. A számuk ennél nagyobb is lehet, és azt sem zárhatjuk ki, hogy vannak további halálos áldozatok" - mondta, hozzátéve, hogy az ép holttestek mellett számos emberi testrészt is találtak és összegyűjtöttek a baleset helyszínén.

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Kezdőlap    Külföld    Spanyolország: kiderült mi okozta a 69 halálos áldozattal járó vasúti balesetet

spanyolország

forgalomirányító

vasúti baleset

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