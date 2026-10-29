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A Civic Gárda drónfelvételrõl készített képe a spanyolországi Urda település közelében történt vonatbaleset helyszínérõl 2026. október 28-án. A spanyol állami vasúttársaság (Renfe) egy nagysebességû vonata összeütközött az Iryo vasúttársaság ugyancsak nagysebességû vonatával, a baleset következtében legkevesebb harminc ember életét vesztette.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Spanyol Civil Gárda

Minden szerdai futballmeccset elhalasztottak Spanyolországban

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Egyelőre úgy tűnik, a csütörtökre kiírt Király-kupa-mérkőzéseket már megrendezik Spanyolországban. A teljes szerdai programot törölték a szörnyű toledói vonatbaleset miatt.

A Spanyol Labdarúgó-szövetség elhalasztotta a spanyol Király-kupa (Copa del Rey) szerdára kiírt első fordulós mérkőzéseit, miután Toledo tartományban két vonat tragikus ütközése következtében hatvannyolcan életüket vesztették, és nagyon sokan megsérültek.

A Marca című spanyol lap beszámolója szerint a döntés a szerdai találkozókat érintette. A csütörtöki mérkőzésekre (egyelőre) nem vonatkozik. A spanyol labdarúgóklubok részvétnyilvánításokkal és szolidaritási üzenetekkel reagáltak a történtekre.

A legnagyobb klubokat nem érintette a halasztás, nem szerepelnek a kupasorozat ezen szakaszában. A Barcelona az X platformon közzétett hivatalos üzenetében őszinte részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak és barátainak, biztosítva őket támogatásáról, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt.

Az Atlético Madrid eközben a következőket írta: „Osztozunk a Toledo tartományban ma reggel tragikus balesetet szenvedett áldozatok családjainak és barátainak gyászában; őszinte részvétünket fejezzük ki nekik, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánunk.”

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