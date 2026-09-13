Donald Trump felszólította Ukrajnát a támadások leállítására

"Támadhat célpontokat, de ne a dízelüzemanyagot, mert ezzel üzemanyag-hiányt okoz" - tette hozzá Trump doonbegi golfklubjában, ahol az Irish Open bajnokságot tartják.

Hogy jön ide Irán?

Az amerikai elnök újfent arról beszélt, hogy várakozásai szerint az iráni konfliktus még az idén, feltehetően nem sokkal a novemberben esedékes félidős amerikai választásokat követően lezárulhat, ami aztán az olajárak csökkenését vonja majd maga után. "Elmondhatom azt, hogy Irán nagyon szeretne megállapodást kötni. Folyamatosan hívnak. Megállapodást akarnak. A megfelelő megállapodást kell megkötniük. Én meg nem fogok olyan megállapodást kötni, ami nem jó" - hangoztatta.

Árak

A legfrissebb, hivatalos adatok szerint egy gallon benzin átlagára jelenleg 4,151 dollár az Egyesült Államokban, ami nagyjából 343 forintos literenkénti árnak felel meg.

Mindez látható emelkedés az egy hónappal ezelőtti 4,022 dollárhoz, vagyis literenként nagyjából 330 forinthoz képest. Július közepén a literenkénti átlagár 312 forint, egy évvel ezelőtt pedig 264 forint volt.

Továbbra is Kaliforniában a legdrágább tankolni, itt egy gallon normál benzin ára 5,866 dollár, vagyis literenként 486 forint.