Vitézy Dávid: a MÁV csendben elszabotált egy döntést

Felidézte, 2023-ban Lázár János miniszter bejelentette, hogy a Siemensszel „nem barátkozunk”, és leállította a MÁV új mozdonyainak beszerzését.

A minisztérium átvételével kiderült, hogy a 115 darab Siemens Vectron beszerzésére kötött kedvező keretmegállapodást a MÁV végül nem mondta fel, mert annyira károsnak gondolta a döntést. A mozdonyhiány miatt ugyanakkor a MÁV bérelni kezdte a Siemens Vectronokat, sokkal drágábban – jegyezte meg.

Azt hiszem, Lázár János nem is tudott róla, hogy a MÁV csendben elszabotálta a döntését. A szerződés így jelenleg is hatályban van, ezért most újra tárgyalunk a Siemensszel arról, hogy lehet-e még belőle kedvező feltételekkel új mozdonyokat vásárolni – írta a miniszter.

Hozzátette, nem lehet egyszerűen ott folytatni, ahol 2022-ben abbamaradt a történet. Azóta számos európai szabvány változott, ezért a szerződés is módosításra szorulna. Ráadásul a keretszerződés lejárta előtt már csak az eredeti keretszerződésből maximum 50 darab szállítható le az eredeti véghatáridő miatt.