Meglőtt egy rendőrt, majd rendőrautóval menekült el egy férfi Szlovéniában

A ljubljanai rendőrség tájékoztatása szerint a férfit az A2-es autópályán állították meg, miután korábban balesetet okozott a fővárosi körgyűrűn, majd elhajtott a helyszínről.

Az intézkedés közben megszerezte az egyik rendőr szolgálati fegyverét, meglőtte vele, majd rendőrautóval elmenekült.

A sebesült rendőrt kórházba szállították, állapota nem életveszélyes.

A támadót mintegy harminc kilométerrel távolabb, az északnyugat-szlovéniai Radovljica térségében fogták el. A 21 éves szlovén állampolgárt őrizetbe vették.

A rendőrségi akció idejére elővigyázatosságból lezárták Radovljica egyik általános iskoláját, óvodáját és több közintézményt, később azonban feloldották a korlátozásokat.

A támadás indítéka egyelőre nem ismert. A nyomozás miatt az A2-es autópálya egy szakaszát lezárták a Karavankák felé vezető, Jesenice irányába tartó oldalon.