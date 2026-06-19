A korábbi viták után most már együttműködne Robert Fico Magyar Péterrel

A szlovák kormányfő a találkozó után közzétett videójában elmondta: megállapodtak abban, hogy a jövő héten kedden, Budapesten hosszabb tárgyalást tartanak a visegrádi országok vezetőinek találkozóján. Robert Fico szerint mindkét fél érdeke a Visegrádi Együttműködés, vagyis a V4-es formátum folytatása, amely szerinte komolyabb érdekérvényesítő erőt jelenthet az európai döntéshozatalban.

A brüsszeli találkozót a szlovák kormányfő rövid egyeztetésként jellemezte. Mint mondta, a felek kifejezték szándékukat az együttműködésre, és ezt jó kiindulópontnak tartja a jövőbeni közös munkához. „Megállapodtunk abban, hogy a budapesti találkozó is a lehető leginkább tárgyilagos lesz. Jó dolog, hogy ma már azt is meghatároztuk, mik a közös prioritásaink.

Elsősorban a versenyképesség és a magas energiaárak kérdéséről van szó. Ebben azonos állásponton vagyunk, ezért közösen fogunk fellépni”

– üzente a szlovák miniszterelnök. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a V4 a jövőben is ezen az úton halad tovább.

Magyar Péter a közösségi oldalán a visegrádi vezetőkkel közös fotót osztott meg. Bejegyzésében arról írt, hogy újraindítanák a V4-es együttműködést, és örömét fejezte ki amiatt, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta meghívását a június 23-i budapesti és gödöllői találkozóra. A Robert Ficóval folytatott külön megbeszélésről nem tett említést.

A mostani közeledést korábban komoly politikai feszültségek előzték meg a két vezető között. Magyar Péter még a választások előtt bírálta a szlovákiai Beneš-dekrétumok alkalmazását, amelyek alapján továbbra is történnek olyan intézkedések, amelyek a magyar és német kisebbségeket érintik. Emellett kifogásolta a szlovák Büntető Törvénykönyv módosítását is, amely büntethetővé tette a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését.

A mostani brüsszeli találkozó ugyanakkor azt jelezheti, hogy a korábbi viták ellenére a két ország vezetése a jövőben a párbeszéd és az együttműködés erősítésére törekszik.

Robert Fico az Európai Tanács ülése előtt találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is. A szlovák miniszterelnök nagyra értékelte a kölcsönös párbeszédet, annak ellenére, hogy Volodimir Zelenszkijjel nem minden témában képviselnek azonos álláspontot. Robert Fico elmondása szerint a találkozón gyakorlati kérdésekkel foglalkoztak. Egyeztettek a szlovák és ukrán kormány együttes ülésének előkészületeiről, az aktuális helyzetről, valamint az Európai Unió bővítéséről. „Bízom benne, hogy Zelenszkij elnök úrral a jövő héten Gdańskban újra találkozunk egy újabb nagy csúcstalálkozón, amely Ukrajnát érinti” – jegyezte meg Robert Fico.