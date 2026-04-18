2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
Nyitókép: Craig Hastings/Getty Images

Bajban Európa motorja, és ez az egész euroövezetet magával ránthatja

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Jelentősen romlottak a német gazdaság kilátásai: a kormány a korábbi várakozások felére, mindössze 0,5 százalékra vágta vissza a 2026-os növekedési előrejelzést. Mindez érinti a német gazdaság nemzetközi beszállítóit is.

Álmos Európa motorja; a német gazdaság megtorpant és ez az egész euroövezetet magával ránthatja. Ami történhet: az energiaválság okozta infláció nyomán az Európai Központi Bank késleltetheti a kamatlábcsökkentést. Közben Berlin az infrastruktúra és a honvédelem támogatása érdekében kénytelen 180 milliárd euro fölé emelni a hitelfelvételét, ami a GDP több mint 62 százalékára emelheti az államadósságot.

A német gazdasági növekedési előrejelzés megfelezésének hátterében elsősorban az iráni konfliktus áll, amely az energiaárak emelkedésén keresztül újabb sokkot okozott Európa legnagyobb gazdaságának.

A vezető gazdaságkutató intézetek már hetekkel ezelőtt is hasonló irányba módosították prognózisaikat: 2026-ra 0,6 százalékos, 2027-re pedig 0,9 százalékos bővülést várnak, ami jól mutatja, hogy tartós lassulásra számítanak.

Németország gyengélkedése különösen rossz hír a közép- és kelet-európai országok, köztük Magyarország, Lengyelország és Csehország számára.

Mivel ezek a gazdaságok ezer szállal kötődnek a német ipari termeléshez, a német kereslet visszaesése azonnali negatív tovagyűrűző hatással jár a helyi exportra és ipari kibocsátásra. Ausztria, Németország egyik legszorosabb kereskedelmi partnere szintén borús kilátásokkal néz szembe, mivel ipari fellendülése közvetlenül függ a német megrendelésektől. Az ázsiai, különösen kínai alkatrész-beszállítók szintén érintettek, mivel a német ipar csökkenő termelése kevesebb importot igényelhet.

Közben a német háztartások számára a lassulás közvetlen következménye a vásárlóerő csökkenése. Az energiaárak megugrása miatt az infláció várhatóan 2,7 százalékra gyorsul 2026-ban, ami felemészti a béremelések jelentős részét. A reálfogyasztás növekedése 3,2 százalékra lassul, miközben a munkanélküliek száma tartósan 3 millió fő felett maradhat, mivel a vállalatok a bizonytalan kilátások miatt óvatosabbá váltak a felvételekkel.

A helyzet ráirányította a figyelmet a német gazdaság strukturális gondjaira. Az exportvezérelt modell egyre kevésbé működik a magas energiaárak és a kínai verseny erősödése mellett. Ráadásul a külkereskedelem rövid távon nem tudja húzni a növekedést, ami különösen érzékenyen érinti az ipari termelést.

Minderre reagálva több német ipari szereplő is figyelmeztetett: a vegyipar és az autóipar költségei drasztikusan emelkedtek, ami beruházások elhalasztásához és akár munkahelyek megszűnéséhez vezethet. Elemzők szerint a legnagyobb vesztesek az energiaintenzív ágazatok és az exportpiacokra termelő középvállalatok lehetnek.

Összességében a szakértők szerint a német gazdaság fordulóponthoz érkezett: ha az energiaárak tartósan magasak maradnak, és a geopolitikai feszültségek nem enyhülnek,

a lassulás elhúzódó állapottá válhat.
Nincs tovább: megvan az április 12-i választás végleges eredménye

Befejeződött az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksainak összeszámolása. A százszázalékos feldolgozottság alapján a Tisza Párt 141 képviselőt, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képvisleőt küldhet az Országgyűlésbe. A végeredmény végleges, de jogerőre csak később emelkedik.
 

Nagy a szakadék a legolcsóbb és a legdrágább települések között – ingatlanárak az agglomerációban

Az elmúlt hónapokban Budapest környékén jelentősen erősödött a kereslet a családi házak iránt, amelyek kevésbé drágultak a panel- és téglalakásokhoz képest – mondta az InfoRádióban a zenga.hu elemzési vezetője. Futó Péter ugyanakkor megjegyezte, hogy árakban és az alapterületet illetően is nagy különbségek vannak az agglomeráció keleti és nyugati része között.
Lángokban áll Oroszország egyik olajterminálja, az ukránok szerint Putyin ismét bevonhatja szövetségesét a harcokba - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Az elmúlt napokban felpörgött az orosz támadások intenzitása Ukrajnában. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap bejelentette, hogy több partnerrel is egyeztetnek, hogy a jövőben képesek legyenek saját légvédelmi rendszer gyártására. A béketárgyalásokkal kapcsolatban felemásan nyilatkoztak a felek az elmúlt időszakban: míg Ukrajna konstruktív párbeszédet folytat az Egyesült Államokkal, addig Oroszország pénteken közölte, hogy nem kaptak egyetlen életképes javaslatot sem a krízis megoldására. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken arról számolt be, hogy az ukrán hírszerzés információi szerint Oroszország ismét megpróbálja bevonni szövetségesét, Belaruszt a háborúba. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel szombaton.

Elszállt minden remény: nem kapaszkodott feljebb, kiesett a Diósgyőr

A miskolciak sima verést kaptak a Lokitól, így három szezon után újra a másodosztályban kezdik az őszt.

Iran says Strait of Hormuz closed until US blockade lifts, as ships report attacks

The Islamic Revolutionary Guard Corps Navy warns that ships approaching the vital waterway "will be targeted", after Trump said the US won't be "blackmailed".

