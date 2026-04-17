2026. április 17. péntek Rudolf
Map and flag of Germany, cash euro bills and stock market indicators (economy, money, inflation, crisis, markets, finance, business)
Nyitókép: Getty Images/Javier Ghersi

Húsz éve nem volt ilyen mélypont a német üzleti szférában

Rendszeresen „mérik” a német gazdasági, illetve üzleti hangulatot a gazdaságkutató intézetek. A legfrissebb felmérés arról tanúskodik, hogy a gazdasági szereplők hangulata negatív rekordot döntött.

A felmérést a berlini székhelyű Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) végezte márciusban 964 vállalat körében. A vonatkozó adatokat a Handelsblatt tekintélyes üzleti napilap ismertette. Eszerint a megkérdezett vállalatok 43 százaléka vallotta azt, hogy a helyzet rosszabb, mint egy évvel ezelőtt, és csak 14 százalékuk számolt be javulásról.

Az intézet elemzése szerint az immár tartós németországi gazdasági válság tükröződik ezúttal is a vállalatok rossz üzleti helyzetében. Ez egyaránt sújtja az ipart, illetve az építőipart, valamint a szolgáltatási szektort is.

„A jelenlegi helyzetet összességében negatívnak értékelik” – foglalta össze adatait az intézet.

Ezt támasztja alá többek között, hogy a vállalatok 35 százaléka 2026-ra vonatkozóan a termelés csökkenésével számol, és csak 21 százalékuk prognosztizál növekedést.

Mindez egyben azt jelenti, hogy a német gazdaság 20 év óta a negatív üzleti várakozások eddigi leghosszabb időszakát éli, legalábbis az össznémet eredmények 2005-ös közzététele óta – vonta le a következtetést a DIW elemzése.

Kis-Benedek József: kormányfőként jelenleg nincs mód lemondani a személyi védelemről

A jelenleg hatályos törvények szabályozzák, hogy kik azok a közjogi méltóságok, akiknek a rendvédelmi szerveknek védelmet kell biztosítaniuk, a miniszterelnök is kiemelt védelmet kell hogy kapjon – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök azt mondta, nem kér rendőri védelmet.
 

Kiss Róbert Richard: padlón Dubaj turizmusa, de könnyeket nem kell hullajtani

Miközben az üzemanyagárak emelkedése miatt ritkítja járatait a KLM holland légitársaság, amely 160 európai járatának törlését jelentette be, az iráni háború eszkalálódása padlóra küldte a dubai turizmust. Kiss Róbert Richard turisztikai szakértőt, az InfoRádió Világszám című utazási magazinjának szerkesztő-műsorvezetőjét kérdeztük.
 

Megnyílt a Hormuzi-szoros – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják a hangulatot a világ tőzsdéin - meredek zuhanásba kapcsolt a Brent olaj ára és a földgáz is, illetve emelekdni kezdtek a tőzsdék délután, miután Irán külügyminisztere bejelentette, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül a tűzszünet hátralévő időszakában minden kereskedelmi hajó számára a közlekedés teljes mértékben nyitottnak minősül.  A hazai piacon pedig még mindig a vasárnapi választás és annak következményei vannak a befektetők fókuszában. Magyar Péter tegnap bejelentette, hogy elvárja, hogy a Mol ne fizessen osztalékot az MCC-nek, ráadásul este az is kiderült, hogy a leendő miniszterelnök és Hernádi Zsolt tárgyalását követően a Mol vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat igazgatóságának - ez ma meg is történt. Ráadásul Magyar Péter ma a Parlamentben bejelentette, hogy a Richter is meg fogja keresni "hasonló ügyben", vélhetően az MCC-nek kifizetendő osztalékra utalva. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Lakhatási engedély feltételei 2026-ban: itt a szükséges kérelem és a kivitelezői nyilatkozat

Milyen dokumentumok kellenek az lakhatási engedély beszerzéséhez? Mutatjuk a sikeres használatbavételi engedély kérelem és a kivitelezői nyilatkozat 2026-os szabályait.

Iran says Strait of Hormuz is 'open' as Trump says US blockade will continue until deal reached

Oil prices drop after Iran's announcement. Meanwhile, the US president says on social media that Israel is "prohibited" from "bombing Lebanon".

