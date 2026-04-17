Húsz éve nem volt ilyen mélypont a német üzleti szférában

A felmérést a berlini székhelyű Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) végezte márciusban 964 vállalat körében. A vonatkozó adatokat a Handelsblatt tekintélyes üzleti napilap ismertette. Eszerint a megkérdezett vállalatok 43 százaléka vallotta azt, hogy a helyzet rosszabb, mint egy évvel ezelőtt, és csak 14 százalékuk számolt be javulásról.

Az intézet elemzése szerint az immár tartós németországi gazdasági válság tükröződik ezúttal is a vállalatok rossz üzleti helyzetében. Ez egyaránt sújtja az ipart, illetve az építőipart, valamint a szolgáltatási szektort is.

„A jelenlegi helyzetet összességében negatívnak értékelik” – foglalta össze adatait az intézet.

Ezt támasztja alá többek között, hogy a vállalatok 35 százaléka 2026-ra vonatkozóan a termelés csökkenésével számol, és csak 21 százalékuk prognosztizál növekedést.

Mindez egyben azt jelenti, hogy a német gazdaság 20 év óta a negatív üzleti várakozások eddigi leghosszabb időszakát éli, legalábbis az össznémet eredmények 2005-ös közzététele óta – vonta le a következtetést a DIW elemzése.