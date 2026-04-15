2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Az április 3-i magyarországi országgyûlési választások levélszavazatai Magyarország csíkszeredai fõkonzulátusán 2022. március 29-én. Levélszavazásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkezõ magyar állampolgárok jogosultak.
Nyitókép: Veres Nándor

A levélszavazás megszüntetése ellen tüntettek Szlovákiában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Pozsonyban és más szlovákiai városokban is tüntetések zajlottak kedd este a külföldi levélszavazás tervezett megszüntetése ellen. A demonstrációkat az ellenzék szervezte, miután a parlament elkezdte annak a törvényjavaslatnak a tárgyalását, amely alapjaiban változtatná meg a külföldön élő szlovák állampolgárok szavazási lehetőségeit.

A javaslat szerint a jövőben megszűnne a levélszavazás lehetősége, és a külföldön élő szlovák szavazópolgárok csak személyesen, nagykövetségeken vagy konzulátusokon adhatnák le voksukat. Ez sokak számára több száz, akár ezer kilométeres utazást jelentene. Az ellenzék szerint a Fico-kormány ezzel tudatosan nehezíti meg a részvételt. Úgy vélik, a külföldön élő szlovákok többsége korábban nem a jelenlegi kormánykoalíciót támogatta, ezért próbálják korlátozni a szavazati jog gyakorlását.

Kedd este a pozsonyi parlament épülete előtt összegyűlt tüntetők azt skandálták: „Nem adjuk a választásokat!”. A demonstrációt a Progresszív Szlovákia kezdeményezte, és csatlakozott hozzá több más ellenzéki tömörülés is. Michal Šimečka, a progresszívek elnöke szerint a törvény elfogadása veszélyt jelent a demokratikus működésre. Úgy fogalmazott:

nem szabad hagyni, hogy az ország egyetlen politikai erő befolyása alá kerüljön, és mindent meg kell tenni a javaslat megakadályozásáért.

Hasonló hangvételben nyilatkozott Juraj Šeliga, a Demokraták alelnöke is, aki szerint a kormány fél a választóktól. Beszédében arra is felszólította a résztvevőket, hogy fejezzék ki támogatásukat azoknak az állami alkalmazottaknak – rendőröknek, ügyészeknek és bíráknak –, akiket szerinte politikai nyomás ér.

A tiltakozások nemcsak Szlovákiára korlátozódtak. Kassán és Besztercebányán kívül Prágában és Brüsszelben is demonstrációkat tartottak. A cseh fővárosban több százan gyűltek össze a Vencel téren, ahol felszólalt Ivan Korčok is. A korábbi szlovák külügyminiszter szerint a változtatások célja egyértelmű: csökkenteni a választási részvételt a külföldön élők körében. Ivan Korčok hangsúlyozta, hogy a levélszavazás közel húsz éve működik, és most olyan indokokra hivatkozva szüntetnék meg, amelyek szerinte nem megalapozottak. Úgy véli,

a döntés több ezer állampolgárt foszthat meg attól, hogy éljen demokratikus jogával.

A hárompárti szlovák kormánykoalíció ezzel szemben azzal érvel, hogy a levélszavazás visszaélésekre adhat lehetőséget, ezért szükséges a rendszer átalakítása. A parlament alelnöke szerint a módosítás célja a választások tisztaságának biztosítása.

A külföldi szlovák szervezetek is bírálták a javaslatot. Szerintük az új rendszer komoly logisztikai akadályokat jelentene, és sokakat gyakorlatilag kizárna a választásokból. A parlamenti vita várhatóan a következő napokban is folytatódik, miközben az ellenzék további tiltakozó akciókat helyezett kilátásba.

Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést – frissülő cikk

Szerda délelőtt 10 órára hívta az országgyűlési választáson nyertes pártok vezetőit egyeztetésre Sulyok Tamás köztársasági elnök, ez előtt adott interjút Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Kossuth rádiónak, aki ezután az M1 tévécsatornában nyilatkozik. Frissülő cikk, tartson velünk!
 

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol, a politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott, először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió Beke Károlyt kérdezte.
Folyamatosan bombáz az izraeli légierő, Trump szerint lassan vége a háborúnak - Híreink a közel-keleti konfliktusról szerdán

Tegnap tárgyalt a két ország közti konfliktus rendezéséről Libanon és Izrael: lényegében közös nevezőre jutottak a Hezbollah eltávolításával kapcsolatosan, de tűzszünet nincs. Az izraeli légierő Dél-Libanont intenzíven bombázza. Az Irán körüli amerikai blokád elvileg betonstabil: a CENTCOM bejelentése szerint hat hajót fordítottak vissza. Donald Trump amerikai elnök közben rendkívül optimistán nyilatkozik az Iránnal való konfliktusról: újabb tárgyalások lesznek, elmondása szerint lényegében vége hamarosan a háborúnak. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború, konfliktus, békülés eseményeivel.

Súlyos ára lesz a hatósági áras benzinnek: elkerülhetetlennek tűnik a legrosszabb forgatókönyv, iszonyatos teher szakad az ország nyakába

Szakértők szerint a kialakult helyzet tarthatatlan, ami az ársapka mielőbbi kivezetését kényszerítheti ki a döntéshozókból.

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

