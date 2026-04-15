A levélszavazás megszüntetése ellen tüntettek Szlovákiában

A javaslat szerint a jövőben megszűnne a levélszavazás lehetősége, és a külföldön élő szlovák szavazópolgárok csak személyesen, nagykövetségeken vagy konzulátusokon adhatnák le voksukat. Ez sokak számára több száz, akár ezer kilométeres utazást jelentene. Az ellenzék szerint a Fico-kormány ezzel tudatosan nehezíti meg a részvételt. Úgy vélik, a külföldön élő szlovákok többsége korábban nem a jelenlegi kormánykoalíciót támogatta, ezért próbálják korlátozni a szavazati jog gyakorlását.

Kedd este a pozsonyi parlament épülete előtt összegyűlt tüntetők azt skandálták: „Nem adjuk a választásokat!”. A demonstrációt a Progresszív Szlovákia kezdeményezte, és csatlakozott hozzá több más ellenzéki tömörülés is. Michal Šimečka, a progresszívek elnöke szerint a törvény elfogadása veszélyt jelent a demokratikus működésre. Úgy fogalmazott:

nem szabad hagyni, hogy az ország egyetlen politikai erő befolyása alá kerüljön, és mindent meg kell tenni a javaslat megakadályozásáért.

Hasonló hangvételben nyilatkozott Juraj Šeliga, a Demokraták alelnöke is, aki szerint a kormány fél a választóktól. Beszédében arra is felszólította a résztvevőket, hogy fejezzék ki támogatásukat azoknak az állami alkalmazottaknak – rendőröknek, ügyészeknek és bíráknak –, akiket szerinte politikai nyomás ér.

A tiltakozások nemcsak Szlovákiára korlátozódtak. Kassán és Besztercebányán kívül Prágában és Brüsszelben is demonstrációkat tartottak. A cseh fővárosban több százan gyűltek össze a Vencel téren, ahol felszólalt Ivan Korčok is. A korábbi szlovák külügyminiszter szerint a változtatások célja egyértelmű: csökkenteni a választási részvételt a külföldön élők körében. Ivan Korčok hangsúlyozta, hogy a levélszavazás közel húsz éve működik, és most olyan indokokra hivatkozva szüntetnék meg, amelyek szerinte nem megalapozottak. Úgy véli,

a döntés több ezer állampolgárt foszthat meg attól, hogy éljen demokratikus jogával.

A hárompárti szlovák kormánykoalíció ezzel szemben azzal érvel, hogy a levélszavazás visszaélésekre adhat lehetőséget, ezért szükséges a rendszer átalakítása. A parlament alelnöke szerint a módosítás célja a választások tisztaságának biztosítása.

A külföldi szlovák szervezetek is bírálták a javaslatot. Szerintük az új rendszer komoly logisztikai akadályokat jelentene, és sokakat gyakorlatilag kizárna a választásokból. A parlamenti vita várhatóan a következő napokban is folytatódik, miközben az ellenzék további tiltakozó akciókat helyezett kilátásba.