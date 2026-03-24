Szijjártó Pétert Szlovákiában is „elővette” az ellenzék

A Denník N napilap értesülései szerint Szijjártó Péter magyar külügyminiszter azt magyarázta el Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek, hogy Magyarország számára kulcsfontosságú, hogy az akkori szlovák kormánykoalíció maradjon hatalmon a választás után, és sokat segítene, ha Peter Pellegrinit fogadnák Moszkvában.

Grendel Gábor, az ellenzéki Slovensko mozgalom képviselője ezt méltatlannak, és a szlovák diplomácia súlyos kudarcának tartja. „Soha nem fordult elő a történelemben, hogy a szlovák kormányfőnek más kormány közbenjárását kell kérnie egy moszkvai látogatáshoz” – mondta. Roman Mikulec, a mozgalom másik képviselője, volt belügyminiszter az ország biztonsága szempontjából is rendkívül súlyosnak tartja ezt az értesülést, és magyarázatot követel Peter Pellegrini 2020-as kétes választási praktikáira.

A Kereszténydemokrata Mozgalom példátlan botránynak tartja, hogy Peter Pellegrini a 2020-as választás előtt Magyarország bevonásával kért moszkvai segítséget. Rámutatott, hogy a kormány első számú képviselői titokban külföldi hatalmakat kérnek meg a szlovákiai választásba való beavatkozásra, hogy megőrizzék a hatalmukat. „Ma már teljesen érthető, hogy miért követ olyan politikát ez a kormány, amely Putyinnak felel meg, és nem az ország állampolgárainak. A régi adósságait törleszti a kampányokért, és újabb szívességeknek ágyaz meg” – mondta Milan Majerský, a KDH elnöke.

Branislav Gröhling, az Szabadság és Szolidaritás elnöke bejelentette, hogy beadvánnyal fordul a Legfőbb Ügyészséghez, mert ki kell vizsgálni az orosz beavatkozást a választási kampányba. „Ha valósak a Magyarországról származó információk, és Putyin Oroszországa valóban segített a választáson Peter Pellegrininek, a Smernek és az SNS-nek, akkor ez óriási botrány, amire magyarázatot kell adniuk, és nemcsak a választóknak, hanem a bűnüldöző szerveknek is” – mondta Branislav Gröhling pártelnök.

A szlovák köztársasági elnök hivatala azt közölte, hogy az államfő nem hagyja magát belerángatni a magyarországi választási kampányba. „Peter Pellegrini 2020-ban kormányfőként egy szokványos tárgyaláson vett részt az orosz elnökkel, a téma pedig Szlovákia energiabiztonsága volt” – közölte a hivatal.