Peter Pellegrini megválasztott szlovák elnök a Zuzana Caputová hivatalban lévő elnökkel a pozsonyi elnöki palotában, a Grassalkovich-kastélyban tartott sajtóértekezleten 2024. május 16-án. Az előző nap Robert Fico szlovák miniszterelnököt Nyitrabányán több lövéssel életveszélyesen megsebesítette egy 71 éves lévai férfi, a politikus állapota stabil, de továbbra is nagyon súlyos.
Nyitókép: MTI/EPA/Jakub Gavlak

Szijjártó Pétert Szlovákiában is „elővette” az ellenzék

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnököt bírálja a szlovák ellenzék annak kapcsán, hogy a hétfő napvilágot látott sajtóhírek szerint 2020-ban Szijjártó Péter magyar külügyminiszter intézte az akkor kormányfői posztot betöltő Pellegrini moszkvai útját. Az államfő azt közölte, hogy 2020-ban egy szokványos tárgyaláson vett részt kormányfőként, és nem hagyja magát belerángatni a magyarországi választási kampányba.

A Denník N napilap értesülései szerint Szijjártó Péter magyar külügyminiszter azt magyarázta el Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek, hogy Magyarország számára kulcsfontosságú, hogy az akkori szlovák kormánykoalíció maradjon hatalmon a választás után, és sokat segítene, ha Peter Pellegrinit fogadnák Moszkvában.

Grendel Gábor, az ellenzéki Slovensko mozgalom képviselője ezt méltatlannak, és a szlovák diplomácia súlyos kudarcának tartja. „Soha nem fordult elő a történelemben, hogy a szlovák kormányfőnek más kormány közbenjárását kell kérnie egy moszkvai látogatáshoz” – mondta. Roman Mikulec, a mozgalom másik képviselője, volt belügyminiszter az ország biztonsága szempontjából is rendkívül súlyosnak tartja ezt az értesülést, és magyarázatot követel Peter Pellegrini 2020-as kétes választási praktikáira.

A Kereszténydemokrata Mozgalom példátlan botránynak tartja, hogy Peter Pellegrini a 2020-as választás előtt Magyarország bevonásával kért moszkvai segítséget. Rámutatott, hogy a kormány első számú képviselői titokban külföldi hatalmakat kérnek meg a szlovákiai választásba való beavatkozásra, hogy megőrizzék a hatalmukat. „Ma már teljesen érthető, hogy miért követ olyan politikát ez a kormány, amely Putyinnak felel meg, és nem az ország állampolgárainak. A régi adósságait törleszti a kampányokért, és újabb szívességeknek ágyaz meg” – mondta Milan Majerský, a KDH elnöke.

Branislav Gröhling, az Szabadság és Szolidaritás elnöke bejelentette, hogy beadvánnyal fordul a Legfőbb Ügyészséghez, mert ki kell vizsgálni az orosz beavatkozást a választási kampányba. „Ha valósak a Magyarországról származó információk, és Putyin Oroszországa valóban segített a választáson Peter Pellegrininek, a Smernek és az SNS-nek, akkor ez óriási botrány, amire magyarázatot kell adniuk, és nemcsak a választóknak, hanem a bűnüldöző szerveknek is” – mondta Branislav Gröhling pártelnök.

A szlovák köztársasági elnök hivatala azt közölte, hogy az államfő nem hagyja magát belerángatni a magyarországi választási kampányba. „Peter Pellegrini 2020-ban kormányfőként egy szokványos tárgyaláson vett részt az orosz elnökkel, a téma pedig Szlovákia energiabiztonsága volt” – közölte a hivatal.

Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
 
Kiderült az igazság a gigantikus európai energiaárakról: egészen más vár a gazdaságra, mint amivel eddig riogattak

Tömegével csatlakoznak a magyarok a Revoluthoz: brutális nyereséget jelentettek

Hazánkban félmillió új ügyfelet szerzett, emellett hivatalosan is bejegyezte hazai fióktelepét.

White House says plans for Iran talks remain 'fluid', as oil price climbs back above $100 a barrel

Strikes between Iran and Israel have continued overnight, with pictures showing damage to buildings and cars in Tel Aviv.

2026. március 24. 05:15
Ahogy a kedves vevő óhajtja – Hátraarc jön az e-autók piacán?
2026. március 23. 15:28
Tényleg összeállt a NATO-koalíció a Hormuzi-szoros megnyitására
