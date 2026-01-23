Volodimir Zelenszkij igen éles hangvételben szólt Európához Davosban

Volodimir Zelenszkij dühös kirohanást intézett barátai, a „tettre készek koalíciója” ellen, amikor végül megjelent Davosban – miután mégis létrejött a találkozója Donald Trumppal.

Szórakoztatóipari múltjához visszanyúlva megjegyezte: a négy éve tartó háború olyan, mint az Idétlen időkig című film, melynek főhőse kénytelen állandóan ugyanazt a napot átélni.

Sokat idézett megjegyzése viszont az volt, hogy, „Európa kis és közepes államok kaleidoszkóp-darabkáiból áll”, és hogy

„az Európai vezetők túl gyakran fordulnak egymás ellen, ahelyett, hogy összefognának Oroszország megállítására”

– ez volt az, ami a barátoknak szólt.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök megkapta tőle azt, hogy „minden Viktor, aki európai pénzből él, miközben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemli, hogy fejbe kólintsák... ha jól érzi magát Moszkvában, az nem azt jelenti, hogy hagynunk kéne, hogy az európai fővárosok mini-Moszkvákká váljanak”. Erre a magyar kormányfő egy sokat idézett X-bejegyzéssel válaszolt.

A szövetségeseknek címzett bírálatok közt Zelenszkij kijelentette: Európa, „ahelyett, hogy világszerte a szabadság védelméért folytatott harc élére állna, miközben Amerika másfelé figyel, elveszettnek tűnik”... „szeretnek társalogni a jövőről, de kerülik, hogy még ma lépéseket tegyenek”.

Korábban – nem túl diplomatikusan – azt is napvilágra hozta, hogy az európaiak javasolták: ne említse az Amerikától kért Tomahawk rakétákat, hogy ne rontsa el Donald Trump kedvét. Grönlandra térve gunyorosan szólt arról, hogy az európaiak 40 katonát küldtek a szigetre – és, bár grönlandi képviselők szerint nem cirkálnak vizeiken orosz hajók, közölte:

az ukránok el tudnák süllyeszteni azokat, ha a NATO tagjai lennének.

Volodimir Zelenszkij megjegyzéseit brit kommentátorok „szokatlanul agresszívnek” nevezték. Közben viszont azt is közölte, hogy a háború lezárását előkészítő dokumentumok „már majdnem kész vannak”.

Az igazán nagy hír viszont az volt, hogy az ukrán, orosz és amerikai képviselők péntektől kétnapos – és első ízben – háromoldalú tárgyalást tartanak az Egyesült Arab Emírségekben. Steven Witkoff amerikai elnöki különmegbízott és Donald Trump veje, Jared Kushner közben csütörtök este Moszkvába utazott, hogy találkozzon Vlagyimir Putyin elnökkel.

Kommentátorok azt is kiemelték, hogy Volodimir Zelenszkij – beszéde során – éles kontrasztba állította a tétovázó európai vezetőket Trump elnök határozottságával, mintegy elfelejtve, hogy kiktől kapott erkölcsi támogatást, amikor az amerikai elnök nyilvánosan megalázta a világ közvéleménye előtt. Mindez azonban lehet, hogy az európai stratégia része volt, mivel a vezetők arra sürgették az ukrán elnököt, hogy „hízelegjen” Donald Trumpnak.