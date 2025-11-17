ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.08
usd:
331.18
bux:
107362.16
2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Jön a szigor, Dániát másolja Anglia menekültügyben

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

London szigorítja a menedékkérés és letelepedés szabályait, mert a brit belügyminiszter szerint az illegális bevándorlás „szétszakítja Nagy-Britanniát”.

„Nem rasszizmus lecsapni az illegális bevándorlásra, hanem erkölcsi misszió” – mondta a brit belügyminiszter ama vádakra, hogy új szigorításaival túllép egy határon. Hasonló vádakat kapott négy elődje, akik közül három bevándorlók gyermeke és csak egy volt fehér angol.

Shabana Mahmood vasárnap, egy nappal azelőtt adott interjút, hogy példátlan szigorítást készült bejelenteni: az illegálisan belépett menedékkérőknek akár 20 évig kell várniuk, míg kérvényezhetik a legális letelepedést (feltéve, ha előtte nem küldik haza őket, mivel rendszeresen felül fogják vizsgálni a státuszukat). Továbbá:

megvonják tőlük a lakhatási és megélhetési segélyt

– a miniszter szerint így javítják ki „az elromlott” menedékkérési rendszert. Egy másik ötlete pedig az, hogy ama országoknak, amelyek nem fogadják vissza az elutasított menedékkérőiket, leállítják a turistavízumok kiadását. A brit sajtó első körben Namíbiát, a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Angolát említette.

„Totálisan elutasítom”, hogy a kormányt megijesztették volna, hogy rasszista bevándorlási politikát vezessen be – utalt Mahmood válaszában arra, hogy a Munkáspártnál immár látványosan népszerűbb, a bevándorlás-ellenes Reform párt. Vezérük, Nigel Farage még olyanokat is deportálna, akiknek állandó lakhatási engedélye van – felrúgva ezzel a brit fair play hagyományt, hogy visszamenőlegesen nem változtatják meg törvények hatályát.

„Bevándorlók gyereke vagyok én is... a szüleim legálisan jöttek az országba a 60-as évek végén.

Számomra ez erkölcsi misszió” – mondta Mahmood, aki szerint az illegális bevándorlás „polarizálja a közösségeket, megosztja az embereket, elidegeníti őket egymástól. Nem akarok csak ülni és nézni, ahogy ez megtörténik az országommal” – mondta a Sky tévének. A britek az utóbbi hetekben egyre többször említették Dániát – amely, progresszív imázsa ellenére – Európa egyik legszigorúbb bevándorlási politikáját vezette be.

A dán lépéseket idéző új intézkedések értelmében a britek is immár rendszeresen felülvizsgálják, hogy a menekült országa biztonságossá vált-e, és ha igen, hazaküldik. Eddig az volt a rendszer, hogy aki 5 évet ki tudott húzni, az kaphatott állandó lakhatási engedélyt – velük szemben a legálisan érkezettek súlyos font-ezreket fizettek ki a potenciálisan elutasítható vízumkérelemért és az egészségügyi ellátásért.

A brit bírák számára előírják, hogy döntéseiknél a közbiztonságot tartsák elsődlegesen szem előtt a menekültek családi élethez való joga előtt.

A briteknél rendre emlegetik az Európai Emberi-jogi Konvenciót és annak vonatkozó, 8. cikkelyét, amellyel úgymond akadályozni próbálják az illegálisan érkezett, menekültstátuszért folyamodott, majd elutasított személyek kitoloncolását. A konzervatívok és a Reform a konvencióból való kilépést, a munkáspárti Mahmood pedig, első ízben az egyezmény „reformját” emlegeti és beharangozták, hogy a konvencióval szembemenve, gyorsított kitoloncolásokat indíthatnak el. Kérdés, hogy a Munkáspárt balszárnya elvi alapon szembeszáll-e a szigorításokkal.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Jön a szigor, Dániát másolja Anglia menekültügyben

nagy-britannia

menedékkérők

dánia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Marco Rossi korszakai a válogatott élén: mi romlott el 2023-ban?

Marco Rossi korszakai a válogatott élén: mi romlott el 2023-ban?

Marco Rossi 2018 nyarán érkezett a magyar szövetség felkérésére a kapitányi posztra, a vasárnapi volt a 82. mérkőzése a csapat élén. Azt, hogy egyben az utolsó is, azt talán csak ő és Csányi Sándor, az MLSZ elnöke tudja. Az ellenben biztos, hogy a mostani korszakhatár.
 

Hrutka János a magyar válogatottról és az elszalasztott esélyről: most nem fejeket kellene követelni

Szoboszlai Dominik üzent a világnak: fáj

Összeszedtük, miért nem sikerült továbbjutni a selejtező-csoportból

Ennek lehet örülni a vasárnapi magyar-ír után

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.18. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn

Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn

Elnöksége legsúlyosabb korrupciós botránya után tisztogatásba kezdett az államvezetésben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az orosz csapatok legújabban Zaporizzsja délkeleti csücskén indítottak offenzívát, lassan, de biztosan haladva előre. Vasárnap reggel a lengyel hatóságok "rendellenességeket" észleltek a Varsót Lubinnal összekötő vasútvonalon, ma reggelre az is kiderült: valaki felrobbantotta a síneket. Az ukrán drónok továbbra is támadják az orosz olajinfrastruktúrát, komoly károkat okozva. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos korlátozás a Forma 1-ben: mindenkire vonatkozik, ez mindent felboríthat

Súlyos korlátozás a Forma 1-ben: mindenkire vonatkozik, ez mindent felboríthat

Körkorlátozás lesz érvényben a gumiabroncsokra a másfél hét múlva sorra kerülő Forma-1-es Katari Nagydíjon, a szezon utolsó előtti versenyhétvégéjén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bangladesh's ousted leader Sheikh Hasina sentenced to death

Bangladesh's ousted leader Sheikh Hasina sentenced to death

The former prime minister was tried by a special tribunal after 1,400 died during a crackdown on unrest in 2024.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 17. 17:22
Visszafogott GDP-növekedést jósolnak Szlovákiának – sokak szerint jobb lenne az élet, ha nem bukott volna meg a kommunizmus
2025. november 17. 16:34
Donald Trump üzent a radikális baloldalnak az Epstein-ügyben
×
×
×
×