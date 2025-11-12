Radikális tervvel állt elő a cseh elnök

Petr Pavel szerint a formálódó új kormányprogramban világosan meg kell határozni, ki vagy mi fenyegeti Csehország biztonságát, és azt is, hogyan kívánja az ország teljesíteni a vállalásait az Európai Unió és a NATO felé. Petr Pavel cseh államfő a Karlovy Vary-i kerületben, egy diákokkal folytatott beszélgetésen hangsúlyozta, hogy Oroszország csak az erőt tiszteli, a visszafogottságot viszont gyengeségnek tekinti, ezért szerinte a NATO-nak meg kell mutatnia egységét és erejét. Felidézte, hogy korábban, amikor a NATO Katonai Bizottságának elnöke volt, Oroszország rendszeresen megsértette Törökország légterét. „Provokáltak, tesztelték, meddig mehetnek el. Aztán körülbelül a tizedik incidenst követően a törökök megelégelték, és a két-három repülőgép egyikét lelőtték, onnantól csend lett” – mondta Pavel.

Hozzátette, akkoriban a Nyugat is tartott attól, hogy ez konfrontációhoz vezethet Oroszországgal, de a várt eszkaláció végül nem következett be. Most viszont, szerinte, Moszkva újra próbálgatja a NATO-országok türelmét. Nemcsak a katonai rendszereiket teszteli, hanem azt is, mennyire készek megvédeni magukat. „Ha a helyzet fordított lenne, Oroszország habozás nélkül lelőné a légterét megsértő gépet. Ők arra számítanak, hogy mi ezt nem tesszük meg, mert nem akarjuk eszkalálni a helyzetet. Ők viszont nem félnek az eszkalációtól” – fogalmazott a cseh elnök.

Petr Pavel szerint, ha a légtérsértések folytatódnak, a NATO-nak világossá kell tennie, hogy megvédi saját légterét.

Szerinte a szövetség erejét nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is bizonyítani kell. Az elmúlt hetekben több NATO-tagország is orosz drón- vagy repülőgép-incidenseket jelentett. A cseh elnök szerint mindez azt bizonyítja, hogy Oroszország tudatosan feszegeti a határokat, és csak az erőre reagál. „Aki megmutatja az erejét, az elnyeri a tiszteletet” – fogalmazott Pavel.

Iránymutatás a kormányprogramban

Az államfő ugyanakkor nemcsak a nemzetközi biztonsági helyzetre, hanem a cseh belpolitikára is kitért, a készülő új cseh kormány programjáról is véleményt mondott. Úgy véli, a tervezetből hiányzik a biztonsági és külpolitikai összefüggés, pedig – mint fogalmazott – Csehország nem „a levegőben lebeg”, hanem egy olyan térségben fekszik, ahol a határokhoz közeli konfliktusok közvetlenül hatással vannak az ország biztonságára és jólétére.

Petr Pavel szerint a kormányprogramban világosan meg kell határozni, ki vagy mi fenyegeti Csehország biztonságát, és azt is, hogyan kívánja az ország teljesíteni a vállalásait az Európai Unió és a NATO felé. Hozzátette, hogy bár az elnök nem felel a kormány munkájáért, ő nevezi ki a minisztereket, ezért kötelességének érzi, hogy elmondja a véleményét a kabinet programjáról. Pavel bízik abban, hogy Andrej Babiš, az ANO mozgalom elnöke megfontolja majd észrevételeit, és a programnyilatkozatban hangsúlyosabban jelenik meg a biztonságpolitika és a külpolitikai elkötelezettség.