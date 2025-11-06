Aggódnak a szlovák anyák a „6 kilométeres” szabály miatt

Az Aggódó Anyák nevű civil szervezet azonban nem veszi tréfának a dolgot. A csoport kedden levelet küldött Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnöknek, amelyben arra kérték, ne írja alá a törvényt. Szerintük ugyanis a módosítás megtiltja, hogy a tíz év alatti gyerekek a járdán kerékpározzanak vagy rollerezzenek, így az autók közé kényszerülnek, amit rendkívül veszélyesnek tartanak.

A szervezethez csatlakozott a Cyklokoalícia nevű csoport is, amely szerint a jogszabály jogi káoszt teremthet. A társulás elnöke, Dan Kollár úgy véli, a 6 kilométer/órás sebesség a gyerekek természetes mozgásával sem egyeztethető össze. Megjegyezte, hogy egy 3-4 éves gyerek teljesen normális mozgás közben is meghaladja ezt a tempót, anélkül, hogy bárkire veszélyt jelentene.

A törvény előterjesztője, Ľubomír Vážny kormánypárti képviselő viszont azzal érvelt, hogy

egyre több az ütközés a gyalogosok és az elektromos rolleresek, kerékpárosok között, ezért volt szükség arra, hogy a gyaloglási sebességet jogszabályban is meghatározzák.

A közlekedésbiztonsági szakértő, Jozef Drahovský szerint a törvénytervezet ismertetése rosszul sült el. A félreértés abból adódott, hogy a törvényben szereplő „gyaloglási sebesség” kifejezést sokan szó szerint vették. „Ez a meghatározás nem a gyalogosokra, hanem azokra vonatkozik, akik a járdán valamilyen eszközzel – például rollerrel, görkorcsolyával vagy kerékpárral – közlekednek. A cél, hogy ne veszélyeztessék a gyalogosokat” – magyarázta a szakértő, hozzátéve, hogy a „gyaloglási tempó” kifejezés eddig is szerepelt a közlekedési szabályokban, de nem volt pontosan meghatározva, mit jelent. Most ezt rögzítették 6 kilométer/órában, hogy egyértelműbb legyen a szabályozás.

Jozef Drahovský szerint a jogszabály célja nem az, hogy a gyalogosokat korlátozza, hanem hogy a gyorsan haladó elektromos rollereseket és kerékpárosokat nagyobb felelősségvállalásra ösztönözze.

Az utóbbi időben ugyanis több olyan baleset is történt Szlovákiában, amikor ezek az eszközök nagy sebességgel ütköztek járdán haladó gyalogosokkal.

Az Aggódó Anyák ugyanakkor azt szeretnék, ha a gyerekek és kísérőik továbbra is használhatnák a járdát, és inkább más, ésszerűbb megoldások születnének, például több kerékpárút, 30 kilométer per órás sebességkorlátozás a lakóövezetekben, és biztonságosabb iskolakörnyékek.