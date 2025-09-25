Ismét órákra leállt a forgalom egy dán repülőtéren, F–16-os vadászgépek telephelyénél

Aalborg repülőterén szerda este tíz óra körül észleltek több drónt, amelyek kivilágítva repültek a kifutópálya közelében. A teljes légiforgalmat csaknem három órára, hajnali egyig leállították. A rendőrség közlése szerint nem egyetlen eszközről volt szó, és nem tudni, ugyanazok a gépek zavarták-e meg a forgalmat, amelyek néhány nappal korábban Koppenhága repülőterénél tűntek fel.

Troels Lund Poulsen védelmi miniszter – Oroszország nevének említése nélkül – úgy fogalmazott, hogy a szervezettnek tűnő akció mögött egy professzionális szereplő állhat, és hibrid támadásnak nevezte az incidenseket. Peter Hummelgaard igazságügyi miniszter hozzátette: a cél a félelemkeltés és a társadalom megosztása, ezért új jogosítványokat és technikai eszközöket adnak a repülőtereknek a drónok kiiktatására.

A hatóságok beszámolója szerint az éjszaka folyamán más dániai repülőterek környékén is láttak drónokat – olyan helyen is, ahol az ország F–16-os és F–35-ös vadászgépei állomásoznak.

A hét elején Norvégiában, az oslói repülőtéren is három órára lezárták a légteret egy drónészlelés miatt. A dán kormányfő, Mette Frederiksen pedig úgy fogalmazott: nem zárható ki, hogy Oroszország áll a koppenhágai incidens mögött. A Kreml szóvivője viszont határozottan visszautasította a vádat.

Moszkva neve az utóbbi hetek légtér-sértései miatt merült fel. Először Lengyelországban lőttek le orosz katonai drónokat, majd a NATO és az Európai Unió állítása szerint orosz harci gépek sértették meg Észtország légterét. Moszkva mindkét esetben tagadott – az első esetben azt, hogy köze lett volna a drón-incidenshez, a második esetben azt, hogy gépei berepültek volna az észt légtérbe.

A drónincidensek azonban nem csak az ukrajnai háború miatt geopolitikai feszültséghez köthetők. Európai repülőterek környékén az elmúlt években egyre gyakoribbak a hasonló esetek. 2023-ban például a frankfurti légikikötőt is többször le kellett zárni drónok miatt.

Az egyik legsúlyosabb incidens az volt, amikor 2018 decemberében máig ismeretlen drónok napokra megbénították a londoni Gatwick repülőteret. A légikikötőt több mint harminc órán át tartották zárva, miután több mint száz drónészlelésről számoltak be három nap leforgása alatt. A karácsonyi utazási szezonban százezrek rekedtek a terminálokon. Bár a rendőrség átfogó vizsgálatot folytatott, végül senkit sem tudtak felelősségre vonni az ügyben.