ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.43
usd:
334.52
bux:
98332.74
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Rendőrök a koppenhágai repülőtéren, miután drónok észlelése miatt csaknem négy órára leállították az összes felszállást és leszállást 2025. szeptember 22-én. Az oslói repülőtér légterét is lezárták drónok miatt. A dán és a norvég hatóságok együttműködnek annak megállapításában, hogy van-e kapcsolat a két eset között.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Steven Knap

Ismét órákra leállt a forgalom egy dán repülőtéren, F–16-os vadászgépek telephelyénél

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Dániában újabb repteret kellett lezárni drónok miatt, Aalborgban szerda éjjel állt le a forgalom. Az eset azért aggasztó, mert a város légikikötője nemcsak polgári járatokat fogad, hanem a dán különleges műveleti parancsnokság és a haditengerészet egységeinek is otthona.

Aalborg repülőterén szerda este tíz óra körül észleltek több drónt, amelyek kivilágítva repültek a kifutópálya közelében. A teljes légiforgalmat csaknem három órára, hajnali egyig leállították. A rendőrség közlése szerint nem egyetlen eszközről volt szó, és nem tudni, ugyanazok a gépek zavarták-e meg a forgalmat, amelyek néhány nappal korábban Koppenhága repülőterénél tűntek fel.

Troels Lund Poulsen védelmi miniszter – Oroszország nevének említése nélkül – úgy fogalmazott, hogy a szervezettnek tűnő akció mögött egy professzionális szereplő állhat, és hibrid támadásnak nevezte az incidenseket. Peter Hummelgaard igazságügyi miniszter hozzátette: a cél a félelemkeltés és a társadalom megosztása, ezért új jogosítványokat és technikai eszközöket adnak a repülőtereknek a drónok kiiktatására.

A hatóságok beszámolója szerint az éjszaka folyamán más dániai repülőterek környékén is láttak drónokat – olyan helyen is, ahol az ország F–16-os és F–35-ös vadászgépei állomásoznak.

A hét elején Norvégiában, az oslói repülőtéren is három órára lezárták a légteret egy drónészlelés miatt. A dán kormányfő, Mette Frederiksen pedig úgy fogalmazott: nem zárható ki, hogy Oroszország áll a koppenhágai incidens mögött. A Kreml szóvivője viszont határozottan visszautasította a vádat.

Moszkva neve az utóbbi hetek légtér-sértései miatt merült fel. Először Lengyelországban lőttek le orosz katonai drónokat, majd a NATO és az Európai Unió állítása szerint orosz harci gépek sértették meg Észtország légterét. Moszkva mindkét esetben tagadott – az első esetben azt, hogy köze lett volna a drón-incidenshez, a második esetben azt, hogy gépei berepültek volna az észt légtérbe.

A drónincidensek azonban nem csak az ukrajnai háború miatt geopolitikai feszültséghez köthetők. Európai repülőterek környékén az elmúlt években egyre gyakoribbak a hasonló esetek. 2023-ban például a frankfurti légikikötőt is többször le kellett zárni drónok miatt.

Az egyik legsúlyosabb incidens az volt, amikor 2018 decemberében máig ismeretlen drónok napokra megbénították a londoni Gatwick repülőteret. A légikikötőt több mint harminc órán át tartották zárva, miután több mint száz drónészlelésről számoltak be három nap leforgása alatt. A karácsonyi utazási szezonban százezrek rekedtek a terminálokon. Bár a rendőrség átfogó vizsgálatot folytatott, végül senkit sem tudtak felelősségre vonni az ügyben.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Ismét órákra leállt a forgalom egy dán repülőtéren, F–16-os vadászgépek telephelyénél

repülőtér

aalborg

drónok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szabados Gábor: sokat bukott a Fradi a BL-kieséssel, de így is milliárdokat keres az Európa-ligában

Szabados Gábor: sokat bukott a Fradi a BL-kieséssel, de így is milliárdokat keres az Európa-ligában

A magyar bajnok már csak azért kap több mint 8,5 millió eurót, hogy bejutott az Európa-liga alapszakaszába, amelyben csütörtök este lép először pályára. A sportközgazdász az InfoRádióban azt mondta, ha az FTC megnyerte volna a Qarabag elleni BL-playoffos párharcot, akkor tavalyi költségvetésének a felét kapta volna meg prémiumként. Úgy véli, reális esély van arra, hogy a zöld-fehérek az előző szezonhoz hasonlóan idén is kiharcolják az egyenes kieséses szakaszba jutást az EL-ben.
 

Európa-liga-nyitány: a hazai pálya jó előjel a Ferencvárosnak csütörtök estére

Ismét órákra leállt a forgalom egy dán repülőtéren, F-16-os vadászgépek telephelyénél

Ismét órákra leállt a forgalom egy dán repülőtéren, F-16-os vadászgépek telephelyénél

Dániában újabb repteret kellett lezárni drónok miatt, Aalborgban szerda éjjel állt le a forgalom. A város légikikötője nemcsak polgári járatokat fogad, hanem a dán különleges műveleti parancsnokság és a haditengerészet egységeinek is otthona.
 

Szijjártó Péter: Nyugat-Európa titokban vásárol orosz kőolajat – videó

Orosz-amerikai külügyminiszteri megbeszélés, árnyékában egy Orbán-Trump eszmecsere

A Kreml nagyon bízik Donald Trumpban, akkor is, ha most máshogyan beszél

VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyetlen számsor kellett, hogy azonnal visszahúzzák a forintot

Egyetlen számsor kellett, hogy azonnal visszahúzzák a forintot

A forint csütörtökön is a 391-es kulcsszint közelében kezdett, majd délelőtt egy enyhe erősödést láttunk az eurónál, majd délután megérkeztek az amerikai munkaerőpiaci és GDP-adatok, amik a dollár diadalmenetét hozták magukkal, így a magyar deviza gyorsan gyengülni kezdett. A piac így könnyen új lendületet vehet, megtörve a forint eddigi trendjét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hihetetlen, mibe vágott bele Gareth Bale: itt van, mit csinál visszavonulása óta

Hihetetlen, mibe vágott bele Gareth Bale: itt van, mit csinál visszavonulása óta

Gareth Bale, a walesi futball-legenda új életet kezdett a visszavonulása óta, amely során a családjára és új szakmai kihívásaira koncentrál

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former French president Sarkozy given five year sentence after Libya case

Former French president Sarkozy given five year sentence after Libya case

Nicolas Sarkozy, president from 2007-12, was found guilty of criminal conspiracy but cleared of other charges.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 25. 13:23
„Személyisége teljesen megváltozott” – Börtönben marad a rettegett sorozatgyilkos
2025. szeptember 24. 13:59
Plágiumbotrányba keveredett a titkosszolgálat igazgatója Szlovákiában
×
×
×
×