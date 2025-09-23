Már újból üzemelnek a drónok miatt lezárt dán és norvég repterek

„A dán főváros reptere jelenleg zárva van a felszállások és a leszállások miatt, mivel két-három nagyobb drónt figyeltek meg a térségben” – közölte hétfő este a rendőrség az X-en. A Reuters hírügynökségnek nyilatkozó szóvivő megerősítette, hogy Dánia legnagyobb repülőterét teljesen lezárták, de további részleteket nem árult el. Legalább 15 járatot irányítottak át más repülőterekre, miután két-három nagy drónt láttak a légikikötő közelében.

Aztán helyi idő szerint hajnali 0.30-kor újra megindult a légikikötő forgalma, miután majdnem négy órán keresztül zárva tartott.

Copenhagen Airport, the busiest hub in the Nordic region, said it reopened after drone sightings halted all take-offs and landings for nearly four hours, while Norway's Oslo Airport said it had also shut and reopened its airspace over a drone https://t.co/QHP7CqZp9h pic.twitter.com/qKyQLZezo9 — Reuters (@Reuters) September 23, 2025

Hasonló eset történt az oslói Gardermoen repülőtéren. A légteret itt is több órára lezárták, miután drónokat észleltek a közelben - közölte kedden a reptér üzemeltetője a norvég NRK portállal. Ugyanakkor az éjszaka folyamán a norvég rendőrség két külföldit vett őrizetbe, mert drónokat reptettek egy katonai bázis közelében.

„Két külföldi állampolgárt vettünk őrizetbe, mert drónjaikkal berepültek a tiltott légtérbe” – jelentette az oslói rendőrség hétfő este. Ezzel párhuzamosan a norvég főváros repülőterét is ideiglenesen bezárták , majd négy órás szünetet követően újra indulhatott a légi forgalom.

Az esettel kapcsolatban a Kyiv Independent azt írja: egyelőre nem tudni biztosan, hogy milyen drónok zavarták meg a két ország légi forgalmát. Koppenhágában azt közölték, a dán rendőrség együttműködik a norvég hatóságokkal annak megállapításában, hogy a két incidens összefügg-e.

„Arra a következtetésre jutottunk, hogy képzett drón pilóta vezethette a robotot. Olyan, akiknek megvannak a képességei, a felkészültsége és az eszközei egy ilyen akcióhoz” – nyilatkozta Jens Jespersen dán rendőrfőkapitány.

A svéd Sydsvenskeren hírportál arról számolt be, hogy dán fővárosból több járatot is átirányítottak a dél-svédországi Malmöbe, a két országot elválasztó Oresund-szoroson keresztül.

A Dániában és Norvégiában történtek miatt sok európai ország, különösen a NATO-tagok, vezetői fejezték ki aggodalmukat. Többen közülük emlékeztettek arra, hogy a közelmúltban a Lengyelországot érte orosz dróntámadás, aztán Románia légterét sértették meg ismeretlen repülő robotok, majd Észtország fölé hatolta be rövid időre orosz vadászbombázók. A hét végén pedig egy orosz felderítő gép sértette meg a német és a svéd szuverenitást.

Minden eddig érintett ország a NATO tagja és a háború kitörése óta szilárd szövetségesei az Oroszországgal küzdő Ukrajnának.