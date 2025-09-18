ARÉNA
2025. szeptember 18. csütörtök
palesztin zászló // Palestinian Flag in the Sunset Photo, YeĹilkĂśy BakÄąrkĂśy, Istanbul Turkiye (Turkey
Nyitókép: Raul C/Getty Images

Egy magyar származású holokauszttúlélő is a palesztinok pártján szólt a Wembleyben

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Miközben az izraeli hadsereg megindította műveletét Gázaváros elfoglalására és az ENSZ népirtásnak nevezte a gázai háborút, Londonban több zenész és híresség rendezett koncertet a palesztinok támogatására.

A legendás zenei producer, Brian Eno hívására több brit és palesztin muzsikus, valamint hollywoodi híresség válaszolt, aminek nyomán telt házas esemény lett a londoni, Wembleyben szerdán megrendezett Együtt Palesztinárért jótékonysági koncert.

A bírálók szerint az utóbbi időben a celebek körében sikk lett a palesztin ügy feltétel nélküli támogatása:

  • legutóbb az Oscar-díjas Javier Bardem jelent meg az Emmy-gálán palesztin kendőben, kefijehben
  • Spanyolországban a Vuelta kerékpáros versenyt zavarták meg aktivisták egy izraeli csapat részvétele miatt, amelynek eltiltását maga Pedro Sánchez miniszterelnök követelte
  • több ország bojkottal fenyegeti az Eurovíziós gálát is, ha ott képviseltetheti magát Izrael.

A Wembley-koncertet az Oscar-díjas színész Riz Ahmed nyitotta meg, aki azt mondta: „ez a közösség igazi arca – helyi hangok, globális szolidaritás”.

A színpadon Benedict Cumberbatch és Florence Pugh színészek, a Blur és a Gorillaz frontembere, Damon Albarn, valamint Paloma Faith énekesnő – harcos palesztinpárti aktivista – is fellépett, palesztin művészek és költők mellett. Cumberbatch Mahmúd Darvís versét olvasta fel, míg Pugh arra figyelmeztetett: „A csend nem semlegesség, hanem bűnrészesség.”

Különleges pillanat volt, amikor

Stephen Kapos, egy Budapestről elmenekült idős holokauszt-túlélő beszélt gyerekkori tapasztalatairól, és párhuzamot vont a palesztinok szenvedésével.

Újságírók is felszólaltak: Jara Eid a Gázában megölt 270 kollégájára emlékezett és bírálatokat kapott a nyugati sajtó, amiért úgymond hallgat.

A koncertet épp akkor tartották, amikor az ENSZ ellentmondásos, új jelentése népirtásnak nevezte a gázai háborút.

Az izraeli külügyminisztérium „antiszemita és hamis” vádaskodásnak minősítette a dokumentumot.

A brit társadalmat különösen megosztja Gáza ügye; a jobboldali érzelműek gyakran militáns hozzáállással vádolják a Gáza-párti tüntetőket, miközben megnövekedett az antiszemita incidensek száma a szigetországban, ahol egy palesztin-párti szervezetet terrorcsoportnak minősítettek a hatóságok.

A Wembley arénában nem lépett fel az ellentmondásos Bob Vylan nevű punk-rap duó, amely a nyáron, a Glastonbury fesztiválon halált kívánt az izraeli hadseregre, néhány napja pedig egy amszterdami koncerten Charlie Kirk halálán élcelődött, és az amerikai konzervatív aktivistát gyalázta.

A londoni eseményen Francesca Albanese ENSZ-szakértő, valamint brit és nemzetközi hírességek egyaránt azt sürgették, hogy

az emberek ne maradjanak közömbösek a pusztítás láttán.

Richard Gere színész azt mondta: az épp hivatalos úton a brit fővárosban tartózkodó Donald Trump elnök lenne az egyetlen ember, aki egyetlen döntéssel véget vethetne a palesztin szenvedésnek.

Izrael támogatói azonban azzal vágnak vissza, hogy az aktivisták nem siettek elítélni a Hamász, két évvel ezelőtti, brutális izraeli vérfürdőjét, sőt egyesek a palesztin ellenállás legitim eszközének nevezték azt, miközben, a „folyótól a tengerig rigmussal” Izrael létét kérdőjelezik meg.

KAPCSOLÓDÓ HANG

izrael

palesztin

wembley

Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is.
Ukrajnai háború: Elfog az ember, elfogy a pénz?
Változás a lakossági állampapírok piacán?
 
