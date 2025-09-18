Egy magyar származású holokauszttúlélő is a palesztinok pártján szólt a Wembleyben

A legendás zenei producer, Brian Eno hívására több brit és palesztin muzsikus, valamint hollywoodi híresség válaszolt, aminek nyomán telt házas esemény lett a londoni, Wembleyben szerdán megrendezett Együtt Palesztinárért jótékonysági koncert.

A bírálók szerint az utóbbi időben a celebek körében sikk lett a palesztin ügy feltétel nélküli támogatása:

legutóbb az Oscar-díjas Javier Bardem jelent meg az Emmy-gálán palesztin kendőben, kefijehben

Spanyolországban a Vuelta kerékpáros versenyt zavarták meg aktivisták egy izraeli csapat részvétele miatt, amelynek eltiltását maga Pedro Sánchez miniszterelnök követelte

több ország bojkottal fenyegeti az Eurovíziós gálát is, ha ott képviseltetheti magát Izrael.

A Wembley-koncertet az Oscar-díjas színész Riz Ahmed nyitotta meg, aki azt mondta: „ez a közösség igazi arca – helyi hangok, globális szolidaritás”.

A színpadon Benedict Cumberbatch és Florence Pugh színészek, a Blur és a Gorillaz frontembere, Damon Albarn, valamint Paloma Faith énekesnő – harcos palesztinpárti aktivista – is fellépett, palesztin művészek és költők mellett. Cumberbatch Mahmúd Darvís versét olvasta fel, míg Pugh arra figyelmeztetett: „A csend nem semlegesség, hanem bűnrészesség.”

Különleges pillanat volt, amikor

Stephen Kapos, egy Budapestről elmenekült idős holokauszt-túlélő beszélt gyerekkori tapasztalatairól, és párhuzamot vont a palesztinok szenvedésével.

Újságírók is felszólaltak: Jara Eid a Gázában megölt 270 kollégájára emlékezett és bírálatokat kapott a nyugati sajtó, amiért úgymond hallgat.

A koncertet épp akkor tartották, amikor az ENSZ ellentmondásos, új jelentése népirtásnak nevezte a gázai háborút.

Az izraeli külügyminisztérium „antiszemita és hamis” vádaskodásnak minősítette a dokumentumot.

A brit társadalmat különösen megosztja Gáza ügye; a jobboldali érzelműek gyakran militáns hozzáállással vádolják a Gáza-párti tüntetőket, miközben megnövekedett az antiszemita incidensek száma a szigetországban, ahol egy palesztin-párti szervezetet terrorcsoportnak minősítettek a hatóságok.

A Wembley arénában nem lépett fel az ellentmondásos Bob Vylan nevű punk-rap duó, amely a nyáron, a Glastonbury fesztiválon halált kívánt az izraeli hadseregre, néhány napja pedig egy amszterdami koncerten Charlie Kirk halálán élcelődött, és az amerikai konzervatív aktivistát gyalázta.

A londoni eseményen Francesca Albanese ENSZ-szakértő, valamint brit és nemzetközi hírességek egyaránt azt sürgették, hogy

az emberek ne maradjanak közömbösek a pusztítás láttán.

Richard Gere színész azt mondta: az épp hivatalos úton a brit fővárosban tartózkodó Donald Trump elnök lenne az egyetlen ember, aki egyetlen döntéssel véget vethetne a palesztin szenvedésnek.

Izrael támogatói azonban azzal vágnak vissza, hogy az aktivisták nem siettek elítélni a Hamász, két évvel ezelőtti, brutális izraeli vérfürdőjét, sőt egyesek a palesztin ellenállás legitim eszközének nevezték azt, miközben, a „folyótól a tengerig rigmussal” Izrael létét kérdőjelezik meg.