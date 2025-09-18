Egy magyar származású holokauszttúlélő is a palesztinok pártján szólt a Wembleyben

A legendás zenei producer, Brian Eno hívására több brit és palesztin muzsikus, valamint hollywoodi híresség válaszolt, aminek nyomán telt házas esemény lett a londoni, Wembleyben szerdán megrendezett Együtt Palesztinárért jótékonysági koncert.
A bírálók szerint az utóbbi időben a celebek körében sikk lett a palesztin ügy feltétel nélküli támogatása:
- legutóbb az Oscar-díjas Javier Bardem jelent meg az Emmy-gálán palesztin kendőben, kefijehben
- Spanyolországban a Vuelta kerékpáros versenyt zavarták meg aktivisták egy izraeli csapat részvétele miatt, amelynek eltiltását maga Pedro Sánchez miniszterelnök követelte
- több ország bojkottal fenyegeti az Eurovíziós gálát is, ha ott képviseltetheti magát Izrael.
A Wembley-koncertet az Oscar-díjas színész Riz Ahmed nyitotta meg, aki azt mondta: „ez a közösség igazi arca – helyi hangok, globális szolidaritás”.
A színpadon Benedict Cumberbatch és Florence Pugh színészek, a Blur és a Gorillaz frontembere, Damon Albarn, valamint Paloma Faith énekesnő – harcos palesztinpárti aktivista – is fellépett, palesztin művészek és költők mellett. Cumberbatch Mahmúd Darvís versét olvasta fel, míg Pugh arra figyelmeztetett: „A csend nem semlegesség, hanem bűnrészesség.”
Különleges pillanat volt, amikor
Stephen Kapos, egy Budapestről elmenekült idős holokauszt-túlélő beszélt gyerekkori tapasztalatairól, és párhuzamot vont a palesztinok szenvedésével.
Újságírók is felszólaltak: Jara Eid a Gázában megölt 270 kollégájára emlékezett és bírálatokat kapott a nyugati sajtó, amiért úgymond hallgat.
A koncertet épp akkor tartották, amikor az ENSZ ellentmondásos, új jelentése népirtásnak nevezte a gázai háborút.
Az izraeli külügyminisztérium „antiszemita és hamis” vádaskodásnak minősítette a dokumentumot.
A brit társadalmat különösen megosztja Gáza ügye; a jobboldali érzelműek gyakran militáns hozzáállással vádolják a Gáza-párti tüntetőket, miközben megnövekedett az antiszemita incidensek száma a szigetországban, ahol egy palesztin-párti szervezetet terrorcsoportnak minősítettek a hatóságok.
A Wembley arénában nem lépett fel az ellentmondásos Bob Vylan nevű punk-rap duó, amely a nyáron, a Glastonbury fesztiválon halált kívánt az izraeli hadseregre, néhány napja pedig egy amszterdami koncerten Charlie Kirk halálán élcelődött, és az amerikai konzervatív aktivistát gyalázta.
A londoni eseményen Francesca Albanese ENSZ-szakértő, valamint brit és nemzetközi hírességek egyaránt azt sürgették, hogy
az emberek ne maradjanak közömbösek a pusztítás láttán.
Richard Gere színész azt mondta: az épp hivatalos úton a brit fővárosban tartózkodó Donald Trump elnök lenne az egyetlen ember, aki egyetlen döntéssel véget vethetne a palesztin szenvedésnek.
Izrael támogatói azonban azzal vágnak vissza, hogy az aktivisták nem siettek elítélni a Hamász, két évvel ezelőtti, brutális izraeli vérfürdőjét, sőt egyesek a palesztin ellenállás legitim eszközének nevezték azt, miközben, a „folyótól a tengerig rigmussal” Izrael létét kérdőjelezik meg.