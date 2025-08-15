ARÉNA
2025. augusztus 15. péntek
Donald Trump amerikai elnök Alacsonyabb vényköteles gyógyszerárakat minden amerikai számára címmel tart sajtótájékoztatót a washingtoni Fehér Házban 2020. november 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Alaszkára szegeződik a világ szeme, de nem ez lesz a fontos csúcs

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

„Vlagyimir Putyin nem fog szórakozni velem” – közölte Donald Trump a pénteki, alaszkai csúcs előtt. Az amerikai elnök Alaszka állam fővárosában, egy katonai bázison fogadja orosz kollégáját, hogy az ukrajnai háború végéről és a kétoldalú viszonyról tárgyaljanak.

Európában már késő este – fél 10 lesz –, mire leül egymással Donald Trump és Vlagyimir Putyin, hogy kidolgozzon egy alkut egy lehetséges ukrajnai tűzszünetről.

Az amerikai elnök a csúcs előtt már arról beszélt, ha jól mennek a dolgok, akkor háromoldalú találkozó következhet, Volodomir Zelenszkij bevonásával. Viszont „25 százalék esélye van annak, hogy kudarccal zárul a mostani tanácskozás” – tette hozzá Donald Trump csütörtökön. Azt is sejtetni engedte, hogy a jövőbeli tárgyalásokon az európai vezetők is részt vehetnek.

Arra is kitért, hogy ugyan nem hívta meg Zelenszkijt, de nélküle nem köt megállapodást az orosz vezetővel. „A második találkozó lesz, ahol alkut kötnek. Nem akarom az osztozkodás szót használni, de tudják, bizonyos értelemben ez nem rossz kifejezés, oké?” – fogalmazott.

Amerikai és orosz illetékesek is bizakodó hangot ütöttek meg a csúcs előtt, míg Ukrajnában aggodalommal figyelték a fejleményeket. „Reméljük, véget ér a háború, de attól tartunk, Putyin megint időt nyer és szórakozhat Trumppal, aki majd hagyja neki” – mondta Olekszij Goncsarenko ukrán parlamenti képviselő.

„Nem így lesz” – állította az amerikai vezető.

„Ha nem én lennék az elnök, (Putyin) egész Ukrajnát akarná magának, de én vagyok az elnök és nem fog velem szórakozni”

– mondta Trump riportereknek az Ovális Irodában.

Az amerikai elnök nem cáfolta azt a korábbi állítást, hogy a békéért cserébe a ritka földfémekhez való hozzáférést ajánlana orosz kollégájának, de mint fogalmazott: „azok viszonylag lényegtelenek, én életeket akarok megmenteni”.

Csütörtök délután egy orosz kormánygép landolt Alaszkán, amely hírek szerint a moszkvai delegációt hozta, de arról nem volt hír, hogy Vlagyimir Putyin is a gépen lett volna.

Kommentátorok közben megjegyezték: Vlagyimir Putyin aprólékosan fel szokott készülni a tárgyalásokra. Ezért, amikor leül Trumppal, bárhogy alakuljon a beszélgetés, tud majd józan hangvételűnek tűnő megjegyzést tenni, miközben agyába véste a fontos tényeket, adatokat és történelmi precedenseket – írta a The Telegraph vezető külpolitikai tudósítója.

Az elemzők szerint az orosz katonák vitatott donbászi előrenyomulásával Putyin olyan benyomást tud kelteni, hogy küszöbön áll az orosz áttörés Ukrajnában és reméli, hogy ezt elfogadva Trump behódolásra kényszeríti az ukránokat és az európaiakat.

Zelenszkij elnök nem lesz ott Alaszkában, de Londonban baráti öleléssel fogadta Keir Starmer. A brit kormányfő szerint „erős köztük az egység és Alaszka komoly esélyt jelent az előrelépésre”.

Egyes vélemények szerint ugyan nincs terítéken Ukrajna lehetséges NATO-tagsága, Trump valamiféle biztonsági garanciát ajánlhat Kijevnek, miközben lazíthatja az orosz légi ágazatot sújtó szankciókat.

