Beruháznak a dróngyártásba is: brit–ukrán egyeztetés a Trump–Putyin csúcstalálkozó előtt

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Londonban találkozott Keir Starmer brit kormányfővel. Az ukrajnai háborút lezáró béke biztonsági garanciáiról és Vlagyimir Putyin–Donald Trump pénteki csúcstalálkozóról is szó volt – derült ki Zelenszkij az X-en csütörtökön közzétett üzenetéből.

Az ukrán elnök szerdán Keir Starmer brit kormányfővel, Emmanuel Macron francia elnökkel és Friedrich Merz német kancellárral tartott megbeszélést, amelybe virtuálisan bekapcsolódott J.D. Vance amerikai alelnök is, csütörtökön pedig Starmerrel kétoldalú megbeszélést is folytatott a Downing streeten. „Részletekbe menően átbeszéltük azokat a biztonsági garanciákat, amelyek valóban tartóssá tehetik a békét, ha az Egyesült Államoknak sikerül rábírnia Oroszországot, hogy vessen véget a gyilkolásnak és bocsátkozzon érdemi, lényegi diplomáciai tárgyalásokba” – írta az ukrán elnök.

Elmondta, hogy tárgyaltak az ukrán hadsereg és védelmi ipar erősítése érdekében működő programokról, kiemelve: Ukrajna "minden forgatókönyv esetén" meg fogja őrizni erejét. A dróngyártásba történő beruházásokról is beszélt: Zelenszkij kiemelte, hogy jelentős mértékben meg tudnák emelni a gyártási kapacitást, de sürgős szükségük lenne további finanszírozásra. „A drónoknak kulcsfontosságú szerepük van a frontvonalban, Ukrajna gyártási kapacitásai pedig kivételesen jók; ezért az ebbe történő beruházás stratégiai szinten képes befolyásolni a helyzetet” – szögezte le. A megbeszélésekről a brit kormányfő hivatala is közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy Starmer és Zelenszkij szerint az alaszkai amerikai-orosz csúcstalálkozón valódi előrelépés érhető el, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök tettekkel bizonyítja, hogy készen áll békét kötni.