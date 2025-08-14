ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.11
usd:
339.26
bux:
104722.71
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Keir Starmer birt miniszterelnök (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a megbeszélésüket követően a londoni kormányfői rezidencia, a Downing Street 10. bejáratánál 2025. augusztus 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Beruháznak a dróngyártásba is: brit–ukrán egyeztetés a Trump–Putyin csúcstalálkozó előtt

Infostart / MTI

Az ukrajnai háborút lezáró béke biztonsági garanciáiról, az orosz és az amerikai államfő pénteki egyeztetéséről és a dróngyártásba történő beruházásról is egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Londonban

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Londonban találkozott Keir Starmer brit kormányfővel. Az ukrajnai háborút lezáró béke biztonsági garanciáiról és Vlagyimir Putyin–Donald Trump pénteki csúcstalálkozóról is szó volt – derült ki Zelenszkij az X-en csütörtökön közzétett üzenetéből.

Az ukrán elnök szerdán Keir Starmer brit kormányfővel, Emmanuel Macron francia elnökkel és Friedrich Merz német kancellárral tartott megbeszélést, amelybe virtuálisan bekapcsolódott J.D. Vance amerikai alelnök is, csütörtökön pedig Starmerrel kétoldalú megbeszélést is folytatott a Downing streeten. „Részletekbe menően átbeszéltük azokat a biztonsági garanciákat, amelyek valóban tartóssá tehetik a békét, ha az Egyesült Államoknak sikerül rábírnia Oroszországot, hogy vessen véget a gyilkolásnak és bocsátkozzon érdemi, lényegi diplomáciai tárgyalásokba” – írta az ukrán elnök.

Elmondta, hogy tárgyaltak az ukrán hadsereg és védelmi ipar erősítése érdekében működő programokról, kiemelve: Ukrajna "minden forgatókönyv esetén" meg fogja őrizni erejét. A dróngyártásba történő beruházásokról is beszélt: Zelenszkij kiemelte, hogy jelentős mértékben meg tudnák emelni a gyártási kapacitást, de sürgős szükségük lenne további finanszírozásra. „A drónoknak kulcsfontosságú szerepük van a frontvonalban, Ukrajna gyártási kapacitásai pedig kivételesen jók; ezért az ebbe történő beruházás stratégiai szinten képes befolyásolni a helyzetet” – szögezte le. A megbeszélésekről a brit kormányfő hivatala is közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy Starmer és Zelenszkij szerint az alaszkai amerikai-orosz csúcstalálkozón valódi előrelépés érhető el, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök tettekkel bizonyítja, hogy készen áll békét kötni.

Kezdőlap    Külföld    Beruháznak a dróngyártásba is: brit–ukrán egyeztetés a Trump–Putyin csúcstalálkozó előtt

volodimir zelenszkij

keir starmer

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Komoly hatása lehet az amerikai gazdaságra Stephen Miran kinevezésének

Komoly hatása lehet az amerikai gazdaságra Stephen Miran kinevezésének

2025. augusztus 8-án az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump bejelentette, hogy Stephen Mirant jelöli az amerikai jegybank, a Federal Reserve igazgatótanácsába. Bár csak egyetlen tagról beszélünk a hétfős bizottságban, mind a történelem, mind Miran korábbi nyilatkozatai azt mutatják, hogy komoly hatása lehet a piacokra és az USA gazdaságára a kinevezésnek. Hogy pontosan mik lehetnek ezek, ennek járunk utána ebben az írásban.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.15. péntek, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Annyit késtek a vonatok, hogy kirúgták a vasút vezérigazgatóját

Annyit késtek a vonatok, hogy kirúgták a vasút vezérigazgatóját

Richard Lutz, a Deutsche Bahn vezérigazgatója távozik pozíciójából, miután Patrick Schnieder közlekedési miniszter bejelentette a váltást a német vasúttársaság élén - jelentette a Bild.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat

Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat

Piaci információk szerint Győr-Moson-Sopron, Fejér és Nógrád megyékben vizsgálja a NAV a munkáltató kölcsönöket és házipénztárakat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
What do Putin and Trump each want from the Alaska summit?

What do Putin and Trump each want from the Alaska summit?

The Russian leader senses a chance for more international recognition, while his American counterpart hopes to play peacemaker.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 14. 20:30
Különös ügy: több napja sodródhattak a Szajna vízben a holttestek
2025. augusztus 14. 20:07
Donald Trump egy valamiben elég biztos az orosz elnököt illetően
×
×
×
×