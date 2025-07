Akik jól járnak az olvadó gleccserekkel

Egy tavasszal publikált új kutatás szerint az északi félteke északnyugati gleccsereinek olvadása az évszázad végére közel 6400 kilométernyi új és potenciális életteret nyithat meg. Hogy ki előtt? A csendes-óceáni lazacfajok előtt.

A Simon Fraser Egyetem és az amerikai NOAA Észak-Nyugati Halászati Tudományos Kutatóközpont tudósainak tanulmánya szerint a jelenség különösen Alaszka és a kanadai Brit Columbia határvidékén hoz jelentős változást, ahol a nagyobb part menti gleccserek találhatók... illetve már olyan tavak is, amelyek nemrég jöttek az olvadó jégből.

Melting glaciers in western North America could create new habitats for Pacific salmon over the next century, according to a study published in @NatureComms. https://t.co/j3B3KkswRE pic.twitter.com/kSGBPSigcN — Nature Portfolio (@NaturePortfolio) December 8, 2021

„A legtöbb új lazac-élőhely a part menti gleccserek visszahúzódása nyomán jön létre” – mondta Dr. Kara Pitman, a tanulmány vezető szerzője. A kutatók 46 000 gleccser jövőbeli olvadását modellezték, és 315 olyan jégmezőt azonosítottak, melyek olvadása révén lapos, tengeri összeköttetéssel rendelkező és a lazacok számára ideális vízfolyások keletkezhetnek.

Sokan gondolják, hogy a lazacok mindig ugyanabba a folyóba térnek vissza ívni, ahonnan származnak – és bár ez gyakori, de nem mindig igaz. „Egyes egyedek eltérnek az eredeti vízfolyástól, és ha az új környezet kedvező, gyorsan létrejöhet egy új populáció” – magyarázza Dr. Pitman.

Jó példa erre az alaszkai Stonefly Creek, amely egy 1970-es évekbeli gleccserolvadás után nyílt meg a lazacok előtt. Alig 15 évvel később már több mint 5000 példányból álló rózsaszín lazacpopuláció élt ott.

Megjelentek a versenytársak

Az olvadás azonban nem csak a lazacoknak teremt lehetőségeket, hanem a bányacégeknek is. A környezetet eddig védő jégtakaró visszahúzódásával hozzáférhetővé válik egy sor lelőhely. Az ágazat többmilliárd dolláros bevételeket produkál, így nehéz elképzelni, hogy tétlenül szemlélné, ami történik. Nem is teszi, mert sok környékre már előre lekötötte valamilyen cég a kitermelési jogot.

A geopolitikai bizonytalanságok és az amerikai Trump-kormányzat vámpolitikája miatt kilőtt az arany, de a réz ára is – utóbbi fontos létfontosságú a napelemek és elektromos autók gyártásánál. A kanadai kormány már új utak és elektromos vezetékek finanszírozásába kezdett, amelyek a lelőhelyekhez vezetnek.

Who will benefit from melting glaciers? https://t.co/K5kyeKy11J — John Chapman (@JChapman1729) June 1, 2025

A gleccserek zsugorodása most egyfajta versenyhezetet teremt a bányászok és a halgazdaságok között. Kié legyen az új lehetőség? A bányászati boom új munkahelyeket hozhat létre, amiből a kanadai őshonos lakosság is profitálhat. Viszont a lazacban már most is gazdag folyókon is sok őshonos lakos halászik és ők a bányacégek miatti környezetszennyezéstől tartanak.

Egy, a Science című szaklapban megjelent, 2023-as kutatás szerint szabályozás nélkül a jövőbeli bányák veszélybe sodorják a gleccservíz által táplált lazacpopulációkat a Tulsequah és Taku folyókban.

Remény és veszély

Közben, bár az új élőhelyek lehetőséget kínálnak a halászoknak, az éghajlatváltozás összességében komoly veszélyt jelent a lazacfajokra. Dr. Tim Beechie és Dr. George Pess, a NOAA kutatói arra figyelmeztetnek: a vízhőmérséklet nyári emelkedése és a csökkenő vízhozam már most visszaveti a túlélési arányokat.

Thousands of people gathered along the Adams River in B.C.'s southern Interior this weekend to see the return of spawning sockeye salmon. The run is one of the largest in North America. https://t.co/ClxDOHqBkN pic.twitter.com/jrH6ASAAqr — CBC British Columbia (@cbcnewsbc) October 15, 2018

A Washington állambeli Chehalis folyó medencéjében például a part menti csinúk, szivárványos pisztráng és coho lazac populációira vonatkozó modellek szerint a túlélési esélyek jelentősen visszaesnek, hacsak nem történik célzott élőhely-helyreállítás.

„Ezek az új élőhelyek helyi szinten lehetnek jó dolgok, de ne feledjük: a klímaváltozás és az emberi tevékenység globális szinten továbbra is veszélyezteti a lazacokat” – figyelmeztet Dr. Pitman.